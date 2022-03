GP de Arabia Saudí continuará a pesar del ataque

Cargar reproductor de audio

Poco después del comienzo de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Arabia Saudí se vio una columna de humo negro en el cielo, resultado de una explosión en una planta petrolera de Aramco situada no lejos del aeropuerto internacional de la ciudad árabe y a 20 km del circuito donde está prevista la segunda ronda del campeonato de Fórmula 1 este fin de semana.

En un principio se desconocía la causa de la explosión, pero con el paso del tiempo se supo que el incendio fue provocado por un ataque con misiles llevado a cabo por los Houthi, los rebeldes yemeníes.

Poco antes del inicio de la FP2 -que comenzó con 15 minutos de retraso- se celebró una reunión de emergencia entre el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, los pilotos y los directores de los equipos para saber si el evento seguiría adelante como estaba previsto.

Poco después del final de la reunión se emitió un comunicado oficial: "La Fórmula 1 ha estado en estrecho contacto con las autoridades competentes tras la situación que se ha producido hoy. Las autoridades han confirmado que el evento puede continuar como estaba previsto y seguiremos en estrecho contacto con ellas y con todos los equipos y supervisaremos la situación de cerca."

Le fiamme causate dall'attacco missilistico Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gunther Steiner, jefe del equipo Haas, fue uno de los pocos directores de equipo que habló tras la reunión a los micrófonos de Servus TV: "Nos han asegurado que es absolutamente seguro correr aquí. Después de la práctica libre 2 tendremos otra reunión. Personalmente me siento seguro, si no, no estaría aquí".

Domenicali prometió mantener al equipo y a los pilotos al corriente de cualquier novedad, mientras que hace unos minutos la Saudi Motorsport Company emitió un comunicado en el que garantizaba la seguridad de los participantes y aseguraba que el programa del fin de semana continuaría según lo previsto.

"Estamos al tanto del ataque que tuvo lugar en las instalaciones petroleras de Aramco a primera hora de la tarde. Los organizadores de la carrera están en contacto directo con las autoridades de seguridad saudíes, así como con la F1 y la FIA, para asegurarse de que se siguen aplicando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los espectadores del Gran Premio de Fórmula 1, así como de todos los pilotos, equipos y partes interesadas."

"El programa del fin de semana de carreras continuará según lo previsto. La seguridad de todos nuestros invitados sigue siendo nuestra máxima prioridad y esperamos dar la bienvenida a los aficionados para un fin de semana de carreras de calidad y entretenimiento."

Está prevista una nueva reunión a las 20:00 hora italiana para seguir la situación. A la luz de lo ocurrido esta tarde, se han cancelado todas las sesiones de prensa de los equipos.