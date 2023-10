Las lecciones tras las prácticas del viernes en el GP de México de F1

Detrás de Verstappen, la batalla por el ritmo parece estar muy reñida en condiciones y tipos de curvas que anulan en cierto modo los puntos fuertes habituales del RB19. Y en las pruebas de simulacro de carrera al final de la FP2, McLaren, a través de Lando Norris, pareció particularmente fuerte.

Por otra parte, Charles Leclerc y Lewis Hamilton lideraron el ritmo de Ferrari y Mercedes, respectivamente, mientras que Aston Martin tuvo un segundo viernes difícil en siete días después de sus problemas en el GP de Estados Unidos.

Esto es todo lo que aprendimos ayer en México.

La historia del día

Verstappen lideró la FP1 con un tiempo de 1m19.718s por delante del sorprendente Alex Albon y su FW45 por sólo 0.095s. Albon sorprendió incluso a Williams con su ritmo al principio del fin de semana en una pista a la que el equipo había llegado sintiéndose pesimista sobre la posibilidad de estar en la lucha por los puntos. Sergio Pérez lo siguió en tercera posición por delante de Norris y Leclerc.

Pero mientras los equipos empezaban a entender cómo funcionaban sus paquetes de carga aerodinámica máxima y las aberturas adicionales de refrigeración de la carrocería por la altura en que se encuentra el circuito, y también hubo muchos sustos por la superficie de baja adherencia, la historia más importante de la sesión inaugural fue el destino combinado de los cinco novatos que participaron.

Oliver Bearman, junior de Ferrari, fue 15º en el lugar de Kevin Magnussen para Haas, mientras que Isack Hadjar terminó 17º en el AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Jack Doohan se situó justo detrás en el coche de Pierre Gasly en Alpine, mientras que Frederik Vesti terminó 19º con el Mercedes de George Russell.

La actividad en pista de Theo Pourchaire en lugar de Valtteri Bottas para Alfa Romeo nunca llegó a concretarse realmente, ya que apareció una alarma en su tablero de instrumentos y coincidió con una sensación de un pedal del acelerador largo al principio de la FP1, y los problemas se repitieron tres veces más cuando salió de boxes para tratar de marcar un tiempo de vuelta.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Bearman, estrella de la F2, impresionó a Haas en su primera FP1

Haas terminó muy satisfecho con el rendimiento de Bearman junto al titular Nico Hulkenberg en la primera sesión, y el director de ingeniería del equipo, Ayao Komatsu, dijo que "no puso un pie en falso". El piloto de 18 años impresionó especialmente a Haas por su familiaridad con los procedimientos de la escudería, así como por sus comentarios a los ingenieros.

En la segunda práctica, Verstappen revalidó lo hecho en la primera y volvió a liderar, mientras que "Checo" Pérez se situó por detrás de Norris y Leclerc. Bottas -con su coche ya arreglado- también degradó al héroe local a la quinta posición.

Pero Pérez tuvo la mala suerte de que "hubo una bandera amarilla en mi vuelta" -más sobre esto más adelante- lo que significó que no tenía neumáticos blandos nuevos cuando finalmente fue por su vuelta rápida en la FP2. Este segundo intento terminó con una peligrosa salida de la Peraltada. Pérez llegó a la conclusión de que, como resultado, ayer "no conseguí una buena lectura del blando en una sola vuelta".



Hubo dos elementos destacados en la FP2. El primero fue la lluvia que cayó en los primeros minutos y luego regresó para las etapas finales -no lo suficiente como para que se perdiera ninguna vuelta, pero un recordatorio de que la lluvia por la noche aquí puede lavar la goma sobre la pista.



Esto puede provocar la aparición de graining en los neumáticos delanteros izquierdos, que son los más castigados en este circuito, además de obligar a los equipos a vigilar de cerca la preparación de los neumáticos en la sesión de clasificación, siendo un importante factor la evolución de la pista. Cuando llegue la carrera, los pilotos querrán disponer de la mayor cantidad de goma posible para reducir los picos de temperatura de los neumáticos y, por tanto, el graining adicional, además de los problemas típicos de degradación.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Pérez "no consiguió una buena lectura del blando en una sola vuelta" ayer

La otra conclusión principal de la FP2 fue que Aston Martin terminó el viernes con el pie izquierdo por segunda vez en una semana.



Fernando Alonso "perdió el coche" durante su simulacro de clasificación a mitad de sesión con los blandos y tuvo un fuerte trompo, lo que provocó la bandera amarilla que complicó a Pérez.



Pero con Lance Stroll perdiendo gran parte de la FP2 con un neumático medio delantero izquierdo atascado en el otro AMR23 y los mecánicos de Aston dando grandes golpes de martillo para tratar de quitarlo, dejó al equipo verde bastante mermado en la preparación de la clasificación.

El ritmo de tandas largas con neumáticos medios da a McLaren un impulso inicial contra Red Bull

En las típicas tandas largas finales de los FP2, los promedios registrados por Motorsport.com deben ser tratados con aún más precaución de lo normal debido a la superficie de bajo agarre y la configuración de baja carga aerodinámica que desencadenó un montón de pequeños momentos para los pilotos.



La lluvia caída a última hora de la sesión también dificultó que los pilotos mantuvieran la mejor temperatura de los neumáticos, ya que la temperatura ambiente también bajó en ese momento. Por lo tanto, todos los pilotos de los equipos punteros tuvieron muchos tiempos atípicos que tuvimos que descartar como resultado.



Pero si nos fijamos en los promedios de las tandas largas de los FP2 -con todas las advertencias habituales que incluyen en relación con los modos del motor y los niveles de combustible- parecen muy alentadores para McLaren, que ha sido el rival más cercano de Red Bull en los últimos tiempos.



Oscar Piastri había llegado al fin de semana diciendo que el McLaren esperaba que este lugar "no se adaptara particularmente" al MCL60, pero Norris esencialmente dijo lo mismo en Austin y allí estuvo justo en la pelea.

Foto: Steven Tee / Motorsport Images El ritmo temprano de McLaren en una vuelta los puso a solo 0.12s detrás de Verstappen con Norris en FP2

Por lo tanto, el ritmo temprano de McLaren a una vuelta para acomodarse a sólo 0,12s detrás de Verstappen con Norris en la FP2 se alía con el británico superando a su amigo por un promedio de 0,274s por vuelta en las tandas largas con neumáticos medios que completaron al final de esa sesión.



Otro punto a favor de McLaren es que la media de Norris se produjo en un stint de 15 vueltas y la de Verstappen se hizo con al menos 11 vueltas de combustible a bordo.



Sin embargo, los promedios de los neumáticos duros -siendo estos dos equipos como los únicos en utilizar los dos compuestos que serán la elección para el mejor neumático de carrera aquí, junto con un posible stint inicial con blandos- fueron mucho mejores para Red Bull. En ellos, Pérez superó a Piastri por una media de 0.576s, en 10 y 14 vueltas respectivamente.



A pesar de que parece estar cerca del ritmo de carrera en esta etapa, Red Bull se sentirá aliviado de que sus ajustes de puesta a punto antes de la FP2 hayan solucionado el problema del "neumático delantero más o menos colapsado", según Helmut Marko, que el equipo vio en las tandas largas limitadas en la FP1 más calurosa del viernes.

A juzgar por las tandas largas con neumáticos medios, Mercedes está en la mezcla en esta etapa también, en un lugar donde el aire fino cubre el déficit de carga aerodinámica restante del W14 a Red Bull y por lo que el equipo de las Flechas Negras más bien ha estado apuntando a algo especial aquí.



Al final de la FP2, la tanda media larga de Hamilton fue de 0.326 detrás de Norris y 0.052s por debajo de Verstappen. Su promedio de 1m23.338s se registró en un stint de ocho vueltas.



En esto hay que señalar que el ritmo de Hamilton cayó dramáticamente de los primeros 1m22s a los 1m24s al final. Norris, por su parte, fue capaz de mantenerse más consistentemente en 1m23s, mientras que Verstappen rodó más rápido al final de su tanda larga que al principio.

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Tanto Hamilton como Russell estaban descontentos con el equilibrio y los niveles de agarre a bordo de sus coches

Mercedes cree que tanto Hamilton como Russell no estaban contentos con el equilibrio y los niveles de agarre de sus coches, aunque estas declaraciones son bastante típicas de ambos en esta etapa.



El equipo está ahora analizando los resultados de sus experimentos de configuración de la FP2, y los que considera que han funcionado mejor para el resto del fin de semana probablemente se elegirán en la sesión de clasificación de hoy.



La mejor media de Ferrari en tanda larga media (tanto Leclerc como Carlos Sainz rodaron con esta goma para los ejercicios de recopilación de datos de la FP2) fue de 1m23.885s para Leclerc. Esto es 0.873s por encima del tiempo de Norris. El equipo rojo, que rápidamente solucionó un problema hidráulico en el coche de Sainz que lo dejó sin dirección asistida durante la FP1, siente que tiene una brecha que cerrar tanto en vuelta rápida como en ritmo de carrera.



Aston Martin llegó a la conclusión de que su día "no fue un fiel reflejo" de dónde se encuentra en el orden jerárquico de México, según el director del equipo, Mike Krack, debido a su falta de simulación de clasificación.



Además, el único trabajo para la carrera del equipo fue el de Alonso gracias al problema de Stroll con la rueda atascada. Alonso hizo una media de 1m24.458s con los medios, lo que es 1.45s más lento que Norris y el más lento de los habituales equipos de punta de 2023.



Teniendo en cuenta que superó a Pérez para quedar cuarto en la FP2 y que sintió que el Alfa Romeo fue "bastante bueno en general", incluso después de la desgracia de Pourchaire, la media de Bottas en los medios durante 12 vueltas fue de 1m24.041s, superando a Alonso.



En lo que respecta a las estrategias de carrera previstas en este momento, es probable que la más rápida y común sea la de una sola parada, aunque los equipos intentarán ver cuánto graining hay al principio antes de comprometerse con los medios o los duros para el último o los últimos stints.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!