Hamilton: El Mercedes en México está muy diferente a Austin

Apenas cinco días después de terminar en segunda posición por detrás de Max Verstappen en COTA, Hamilton fue 11º en la FP1 y séptimo en la FP2, a 0.338s del piloto de Red Bull en un clasificador muy apretado.

Su compañero de equipo, George Russell, fue 10º en la FP2, habiendo cedido su coche a Frederik Vesti, piloto junior de Mercedes, para la primera sesión.

Tras algunos cambios en el descanso, Hamilton y Russell rodaron con diferentes reglajes en la última sesión, y ninguno de los dos quedó satisfecho con el rendimiento.

"No tan bien", dijo Hamilton cuando se le preguntó por su viernes. "Sí, dudoso, no dudoso, pero no el mejor. Hoy he tenido problemas con el coche".

"El coche es muy diferente al de la semana pasada. Realmente no sé qué decir".

"Nunca sabes lo que vas a tener con este. Algunos días es genial y otros no. Es difícil sacar la vuelta".

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, habla con un ingeniero

Hamilton sigue confiando en que el coche puede mejorar para el sábado.

"Creo que definitivamente hay rendimiento ahí", dijo. "Es sólo intentar extraerlo, y este fin de semana está bastante al límite, quizás sólo con el mapa aerodinámico o lo que sea. Así que vamos a trabajar en ello durante la noche".

"Pero definitivamente no fue un día divertido en comparación con la FP1 en Austin. Y, sí, estamos un poco apagados, pero esperemos que durante la noche, podamos encontrar algo y mañana (sábado), tal vez el coche sea más agradable de conducir."

Preguntado sobre cuánto se puede extraer del coche, dijo: "No estoy seguro. De nuevo, nunca sabes qué esperar de este coche. Tal vez hagamos los cambios y aumentemos el ritmo".

"Creo que definitivamente había algo de rendimiento para estar más cerca, y tal vez entre los tres primeros".

"Pero tenemos que averiguar cómo hacer que sea más fácil para nosotros ser capaces de extraer ese rendimiento. En eso trabajaremos esta noche".

Russell, que tuvo que ponerse al día después de perderse la FP1, señaló que había muchos factores en juego en el decepcionante rendimiento. Al igual que Hamilton, cree que el coche puede mejorar de la noche a la mañana.

"Ha sido una sesión un poco complicada, ha llovido por aquí y por allá, teníamos el neumático prototipo de Pirelli, y la pista está muy apretada", dijo.

"Pero creo que hay potencial, creo que tenemos mucho trabajo que hacer durante la noche, está muy apretado".

"Especialmente con algunos coches inesperados, se han visto algunos coches entre los 10 primeros que no esperábamos que estuvieran ahí, pero creemos que tenemos mucho que mejorar. Pero también sentimos que tenemos la oportunidad de hacerlo".

Russell cree que el difícil viernes ha señalado al equipo la dirección correcta para el sábado.

"Creo que hoy hemos estado probablemente en la ventana equivocada", dijo. "Lewis y yo estábamos corriendo con dos configuraciones diferentes, y probablemente ambos no estábamos en la ventana correcta, así que eso nos ha dado una indicación de que probablemente a medio camino entre ambos es el lugar correcto para estar".

"Es frustrante tener un coche negativo y no haber tenido el mejor de los días. Pero en esos momentos difíciles se aprende más que cuando el coche está mejor. Así que supongo que en eso consiste la práctica".

Y añadió: "Por supuesto, queremos estar luchando por la pole position, Max (Verstappen) siempre está medio paso por delante, pero creo que cualquiera si lo hace bien puede estar luchando por las dos primeras filas. Tenemos que asegurarnos de que somos nosotros".

