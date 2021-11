Hamilton se sintió "un poco lento" en el viernes de Qatar

La polémica no terminó tras el Gran Premio de Brasil, donde los dos grandes protagonistas del campeonato, Max Verstappen y Lewis Hamilton, se vieron las caras en una lucha que llegó a tener a los dos por fuera del asfalto en la curva 4 del circuito de Interlagos.

La decisión de no sancionar al neerlandés cuando aún se desarrollaba la carrera molestó al británico, al que se le escuchó un irónico "of course" ("por supuesto") en referencia a la defensa tan al límite del actual líder del mundial.

Una semana después, y ya en el otro lado del globo, concretamente en el Gran Premio de Qatar, se espera que los mismos pilotos vuelvan a batallar por el triunfo de la primera cita de F1 celebrada en la pista de Losail.

Precisamente Hamilton tuvo un inicio de fin de semana algo escondido, y quejándose por radio de que le faltaba algo de potencia en su motor. No obstante, es algo que no preocupa en exceso al ser una jornada de viernes, donde los equipos utilizan las unidades de potencia con mayor kilometraje.

El siete veces campeón terminó las dos sesiones de entrenamientos libres en cuarta posición, por detrás de su compañero, Valtteri Bottas, pero, sobre todo, a una distancia considerable de Verstappen.

Hamilton indicó que aún no estaba del todo cómodo con el coche, y que necesitará investigar para adaptarse a Losail: "No sé el margen de mejora que tengo para la clasificación, en estos momentos estoy estoy perdido. Lo que sé es que no estoy cerca de mi vuelta de clasificación".

"De momento, como ya he dicho, soy algo lento en esta pista, así que tendré que revisar con el equipo todo lo que ha pasado", explicó.

A pesar de estar un poco lejos de los mejores tiempos de las sesiones, dijo: "El circuito está bien para los pilotos, con curvas de alta velocidad, por lo que es bastante físico".

El trazado de Qatar es uno de los que castigan los alerones y las infinitas piezas aerodinámicas de los actuales monoplazas de Fórmula 1, como sucede en otros lugares como Austria.

"La pista es bastante bonita y no hay muchos problemas, aunque es cierto que los pianos dañan el coche, pero nada demasiado serio", indicó Hamilton.

En cuanto a la decisión de la FIA por no tomar acciones sobre Verstappen, comentó: "No tengo ninguna opinión respecto a la no sanción porque no he participado en ella. Me he centrado en hacer mi propio fin de semana".

Sin embargo, el piloto de Mercedes no se achicará si tiene que enfrentar otro mano a mano en Qatar. Hamilton respondió claro y conciso cuando se le preguntó si estaba preparado para otro rueda a rueda como el de Brasil: "Sí".

Galería: así ha empezado el fin de semana del GP de Qatar 2021 de F1 para Lewis Hamilton

