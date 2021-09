Ocon fue por una configuración diferente a Alonso y no le resultó

Fernando Alonso rozó el podio y finalmente fue sexto cuando la lluvia aumentó en las últimas vueltas de la carrera del domingo en Rusia. Pero, pese a lamentar la mala suerte de las precipitaciones, el asturiano definió este gran premio como 'el mejor de la temporada'.

Por el contrario su compañero, Esteban Ocon, que salía noveno, acabó lejos del top 10, en una lejana 14ª posición.

El francés, cuando se le pidió que resumiera su domingo en un encuentro con medios entre los que estuvo Motorsport.com, dio una definición totalmente contraria a la que había dado el español.

"Sí, no ha sido el mejor domingo para nosotros. Probablemente uno de los más difíciles del año", resumió.

Pese a tuvo un buen comienzo (se colocó noveno, justo detrás de Alonso en las primeras vueltas), cree que hay muchas cosas que repasar de lo sucedido antes de la próxima carrera: "Creo que lo positivo fue el inicio, que fue bastante bueno y gané un poco de terreno en la salida. Logramos mantenernos en buena posición durante las primeras vueltas, pero después de eso fue bastante extraño".

"En cuanto al ritmo, nos faltaba bastante tiempo por vuelta en cada giro y perdíamos terreno respecto al coche de delante, sin poder atacar ni defenderme. Así que sí, hay muchas cosas para repasar, bastante trabajo antes de llegar a Turquía. Encontraremos lo que estuvo mal en esta carrera y volveremos más fuertes en la siguiente".

Alonso precisamente comentó que el equipo tenía que descubrir qué había salido bien este fin de semana, donde fue capaz de rodar al ritmo de los Red Bull y adelantar incluso a Max Verstappen, palabras que chocan con el deseo de Ocon de encontrar qué salió mal.

Cuando se le preguntó por la valoración que su compañero tenía, reveló que siguieron caminos diferentes en cuanto a la configuración: "Ya sabes, los coches eran muy similares en términos de puesta a punto en las últimas tres o cuatro carreras, prácticamente idénticos. Pero en esta carrera ha habido una gran desviación, porque no dimos el mismo feedback, no tuvimos los mismos comentarios".

"Así que sí, tenemos un par de ideas sobre lo que podría ser. Solo buscamos arreglarlo para la próxima carrera".

La alocada carrera del GP de Rusia puede complicar la comparación entre dos pilotos por las cambiantes condiciones que se dieron, pero en la clasificación, donde todos tuvieron al menos una vuelta con neumáticos de seco, Alonso le endosó más de un segundo y medio (1,661 segundos, concretamente).

Sin embargo, y pese a esa diferencia de rendimiento, Ocon asegura que no se encontró mal en el coche, lo que le deja aún más dudas.

"No hay ninguna razón en particular", declaró cuando se le preguntó si sabía a qué se debían esos vaivenes en su nivel de conducción. "Quiero decir, me siento bien al volante, como me sentí en Monza o Zandvoort. Así que no, no hay ninguna razón en particular para mí".