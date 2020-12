Ocon: "Lloré mucho cuando crucé la meta"

El primer podio de Esteban Ocon en la Fórmula 1 llegó en el Gran Premio de Sakhir, en una de las carreras más alocadas de los últimos años, y tal vez la más emocionante de una temporada que ya tenía el listón alto.

Fue en gran parte gracias a un domingo de errores inusuales y trascendentales cometidos por Mercedes, durante una carrera donde Renault no falló y el francés logró un gran ritmo y constancia, aguantando tras el último Safety Car, cuando tuvo que defenderse del Racing Point de Lance Stroll.

Mientras "Checo" Pérez con el otro RP20 se escapaba hacia el triunfo en la versión exterior del Circuito Internacional de Bahréin, Ocon cruzó la meta en el segundo lugar con su RS20, sin equivocarse y con los ojos brillantes mientras veía la bandera a cuadros.

"Sinceramente, no tengo palabras, lloré mucho cuando crucé la meta y estoy muy emocionado", dijo Ocon, que al fin se lleva una alegría tras muchos domingos amargos. "Fue una temporada difícil para nosotros y el trabajo no siempre ha dado sus frutos, pero hemos continuado trabajando duro y con mucha motivación".

Además, al galo siempre se le ha considerado el número 2 del equipo, casi siempre por detrás de Daniel Ricciardo, lo que hace que todo sea aún más emotivo para él.

"Daniel fue un fantástico punto de referencia para mí y en su segunda temporada con Renault mejoró mucho, pero yo también me acerqué, paso a paso, ¡y aquí estoy, en el podio! ¡Es extraordinario!".

Finalmente, Ocon también lanzó un dardo, sin dar nombres concretos, pero levantando la voz con fuerza tras un genial resultado.

"Este logro es realmente importante porque cuando la gente ya no cree en ti, entonces tú tienes que creer en ti mismo. Y hoy demostré que mi duro trabajo ha dado sus frutos, esta es la respuesta".

Ocon volverá a ser el piloto número 2, no por contrato, pero sí por status, en la próxima temporada, cuando ya no tenga al lado a Daniel Ricciardo, si no al bicampeón del mundo Fernando Alonso.

Ocon es el piloto número 214 en la historia de la Fórmula 1 que logra al menos un podio y lo hizo en su 66° carrera.

Galería: las fotos del podio de Esteban Ocon en el GP de Sakhir