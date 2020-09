Hamilton estuvo "nervioso" por sufrir otra rotura de neumáticos

Hamilton dominó desde el inicio hasta el final este domingo en Spa-Francorchamps para alcanzar su quinta victoria de la temporada 2020, ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 a 47 puntos sobre Max Verstappen, su escolta.

El piloto de Mercedes hizo su única parada en boxes después de sólo 11 vueltas en medio de un período de auto de seguridad, lo que lo obligó a hacer que sus neumáticos duros duraran 33 vueltas hasta el final de la carrera.

Hamilton tuvo un par de bloqueos sobre el final de la carrera e informó de que le preocupaba que sus neumáticos llegaran al final de la carrera, sufriendo con una vibración.

Esto hizo que el seis veces campeón del mundo temiera que se repita el fallo que tuvo en la última vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, que le hizo cruzar la línea de meta en tres ruedas.

"No fue la más fácil de las carreras, hubo un par de momentos", dijo Hamilton.

"Bloqueé en la curva 5 y empecé a tener un poco de vibración, y luego una vez en la última curva. Las temperaturas de los neumáticos estaban bajando lentamente. No importaba cuánto empujaras, supongo que a medida que pierdes la goma empiezas a perder temperatura en los neumáticos".

"Fue un poco de lucha, pero estuvo bien. Estaba un poco nervioso de que pudiéramos tener un escenario como el de Silverstone con esa delantera derecha hacia el final, así que la estaba cuidando".

"Parece que el neumático tenía un montón de caucho, así que tal vez estaba bien".

Hamilton fue capaz de mantener a raya a su compañero de equipo de Mercedes, Valtteri Bottas, en la primera vuelta, asegurándose que el finlandés no tuviera suficiente rebufo en la larga carrera por la recta de Kemmel.

Hamilton explicó después de la carrera que tuvo "un gran latigazo" en la primera curva que funcionó a su favor ya que obligó a Bottas a levantar y perder impulso.

"Funcionó a mi favor, para ser sincero, ese latigazo, porque significó que estaba pegado a mí", dijo Hamilton.

"Estoy seguro que tuvo que levantar y eso significó que cuando llegamos a la cima de la colina, no sé si tuvo que levantar o no, pero no tuvo suficiente tiempo para lanzarse hoy".

Repasa las fotos de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Bélgica:

Galería Lista Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra con el tercer lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 2 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, y el resto del pelotón en la vuelta de formación 3 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Sergio Perez, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20, al inicio 4 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Sergio Perez, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20, al inicio 5 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 6 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, y tercer lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 7 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 8 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 9 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebra en parc ferme 10 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebra en parc ferme 11 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y el tercer lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 12 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 13 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 14 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 15 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 16 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 17 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 18 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 19 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 20 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 celebran en Parc Ferme 21 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 y Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 celebran en Parc Ferme 22 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 23 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 celebra en Parc Ferme 24 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 25 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 26 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 cruza la meta 27 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 28 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 29 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 30 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 31 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 32 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 33 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 34 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 35 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 pit stop 36 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, al inicio 37 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 38 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 39 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 al inicio 40 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 al inicio 41 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 al inicio 42 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 al inicio 43 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 al inicio 44 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari y los demás pilotos se ponen de pie y se arrodillan en apoyo de la Campaña para el Fin del Racismo 45 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 en un scooter 46 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 47 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 48 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 49 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, en la parrilla con mecánicos e ingenieros 50 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Video relacionado