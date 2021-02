El hermano de Hamilton recuerda cómo Lewis lo ayudó con el 'bullying'

Siete años más joven que su hermanastro Lewis Hamilton, Nicolas Hamilton no siempre ha tenido una vida fácil, ya que ha tenido que hacer frente a una parálisis cerebral. Debido a esta discapacidad, pasó mucho tiempo en una silla de ruedas y fue acosado cuando entró en la universidad. Afortunadamente, pudo contar con el apoyo del ahora heptacampeón del mundo de F1.

"Recurrí a mi hermano cuando empecé a tener problemas", dijo Nicolas Hamilton en el podcast In The Pink. "Le dije: 'Lewis, ¿qué puedo hacer? Hay niños que se ríen de mí porque estoy en una silla de ruedas'. Dijo: 'Solo tienes que ser tú mismo. Si la gente se burla de tu silla de ruedas, ¿por qué no la haces bonita y haces cosas con ella?".

"Me enseñó a hacer caballitos y otras cosas en mi silla de ruedas, casi me convertí en el skater Tony Hawk con ella. Empecé a saltar desde los escalones y a intentar ser guay. Eso me ayudó a superarlo. Fue un momento de formación de carácter para mí, así que me alegro de haber pasado por ello".

En sus declaraciones previas al séptimo título mundial del piloto de Mercedes, Hamilton elogió los logros de su hermano tanto desde el punto de vista deportivo como social.

Hamilton es un activista del movimiento antirracista Black Lives Matter, así como de los derechos de otras minorías.

"No creo que se dé cuenta de lo importante que es para mí. Estoy muy, muy orgulloso de él", continuó. "Cuando veo de dónde viene, un chico pobre y negro que no tiene muchas ventajas, pero que se ha convertido en uno de los deportistas más influyentes del mundo, significa mucho para mí. Todavía no me lo puedo creer: ¿quiénes somos nosotros para tener semejante efecto sobre la gente? Somos una familia normal".

"Recuerdo la época de los karts, cuando los niños llevaban el casco de Michael Schumacher. Cuando les preguntaban qué querían hacer de mayores, decían que querían ser el nuevo Michael Schumacher. Ahora es "quiero ser el nuevo Lewis Hamilton". Vemos los cascos de Lewis. El automovilismo es más diverso, y creo que se debe al impacto de Lewis", añade.

"Todo el mundo le conoce, no oculta lo que piensa, y pasó por un periodo en el que dijo cosas y cometió errores. Ahora es una persona con los pies en la tierra, es muy respetuoso. Estoy muy orgulloso de él, sinceramente".

Nicolas Hamilton, por su parte, lleva compitiendo en el automovilismo desde 2011 a pesar de su discapacidad. Tras competir durante mucho tiempo en la Renault Clio Cup UK, ahora compite en el Campeonato Británico de Turismos (BTCC), donde su mejor resultado en 58 carreras fue un 15º puesto al volante de un coche adaptado.