Hamilton dice que no tiene la culpa por el choque con Checo Pérez

Hamilton se encontraba detrás de Sergio Pérez batallando por la cuarta posición después de un período de coche de seguridad en la carrera sprint del sábado en Spa-Francorchamps.

El piloto de Mercedes se lanzó por la zona interna respecto del coche de "Checo" Pérez en la curva 15 del trazado belga, una maniobra que resultó en un contacto entre ambos, donde la peor parte fue para el piloto mexicano, quien sufrió daños en el sidepod derecho y debió retirarse de la carrera.

Hamilton, por su parte, continuó hasta terminar en el cuarto puesto, pero los comisarios deportivos lo encontraron culpable del incidente y le aplicaron una sanción de cinco segundos que le hizo caer al séptimo puesto.

"No hay mucho que decir. Creo que es un incidente de carrera. Intenté ir por dentro. No tengo nada que decir realmente. Fue desafortunado", dijo Hamilton al ser preguntado por lo ocurrido con Pérez.

Pese a su negativa inicial a dar detalles sobre su visión del incidente, luego amplió su testimonio: "Son condiciones difíciles ahí fuera y todos estamos dando lo mejor. Por supuesto, no fue intencional. Creo que fui por un hueco. Él (Pérez) fue lento en la curva 14, fui por el interior, estaba a más de medio coche por dentro, y si no vas a por un hueco entonces ya no estás compitiendo, como siempre decía Ayrton (Senna). Eso es lo que hice".

"Cuando lo volví a ver me pareció un incidente de carrera. Siento que estamos corriendo, no queremos ser desalentados de correr".

Preguntado por Motorsport.com sobre si era frustrante recibir una penalización cuando rara vez se ve involucrado en este tipo de incidentes, Hamilton restó importancia a la pérdida de puntos.

"En una carrera como la de hoy, sinceramente, no me importa demasiado", dijo. "No se consiguen muchos puntos. Por supuesto que habría estado bien acabar cuarto, pero en realidad no me importa acabar cuarto, ¡quiero ganar! Así que cuarto, séptimo, realmente no hay diferencia".

Por último, Hamilton dijo que también sufrió daños en la colisión con Pérez y eso le impidió atacar a Pierre Gasly, el tercero, en el resto de la carrera.

"Tuve daño adelante en el suelo por la colisión, así que perdí mucha carga aerodinámica. Luego la parte trasera se movía, los neumáticos se gastaron y no pude acercarme más", finalizó.

