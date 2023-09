Hamilton cuestiona a Red Bull tras los "inaceptables" dichos de Marko

Hamilton ha aprovechado en los últimos años su posición como uno de los grandes referentes de la Fórmula 1 para promover la igualdad y combatir cualquier aspecto de racismo dentro del deporte.

Es por esto que el piloto británico fue contundente cuando fue preguntado este jueves en la previa del Gran Premio de Singapur por los recientes comentarios de Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, sobre Sergio Pérez.

El austriaco había asegurado sobre el mexicano en ServusTV tras el GP de Italia: "Sabemos que tiene problemas en la clasificación, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)".

"Es completamente inaceptable lo que ha dicho", dijo Hamilton en diálogo con Sky Sports F1 de Gran Bretaña.

"Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación en este deporte, que no debería haberlo, que haya líderes y personas en su posición que hagan comentarios como este no es bueno para nosotros de cara al futuro".

"Creo que pone de relieve, en primer lugar, el trabajo que queda por hacer. Hay mucha gente en segundo plano que realmente intenta combatir este tipo de cosas, pero es difícil maniobrar si hay gente en la cúpula que tiene ese tipo de mentalidad, que nos impide progresar. No me sorprende, la verdad".

Dr. Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Marko emitió un comunicado disculpándose al ser advertido que sus palabras habían generado una gran repercusión negativa en las redes sociales, pero Hamilton cree que eso no es suficiente.

"No sé lo que se dijo más allá, eso es algo que hay que preguntarle a 'Checo', pero creo que esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y todo está bien. Creo que hay que hacer algo más", aseguró.

Hamilton cuestionó además que Red Bull Racing no se haya pronunciado oficialmente al respecto, indicando que usualmente las escuderías han tomado medidas ante situaciones similares.

"Los equipos, cuando han tenido individuos, en particular pilotos, que han hecho comentarios, pero (también) algunos individuos más abajo, por lo general son retirados o al menos ponen una cita y dicen que no apoyan ese tipo de cosas. Así que es interesante que no lo hayan hecho en este caso, pero no es mi equipo y no es como nos movemos como equipo", dijo.

"Esto demuestra lo importante que es que sigamos trabajando. El trabajo que intento hacer con mi equipo y con el deporte. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer de cara al futuro para asegurarnos de que este sea un entorno más integrador", finalizó.

