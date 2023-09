Verstappen: "Cada país y cada piloto tiene una mentalidad diferente"

Helmut Marko generó una gran polémica la semana pasada al realizar comentarios de carácter discriminatorios al relacionar el lugar de origen de Sergio Pérez con su rendimiento como piloto en la temporada 2023 de Fórmula 1.

"Sabemos que (Pérez) tiene problemas en la clasificación, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)", dijo el asesor deportivo de Red Bull Racing en ServusTV tras el GP de Italia.

Dos días después de sus declaraciones y en medio de críticas recibidas en redes sociales, Marko emitió un comunicado disculpándose por sus dichos: "Me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de ningún país, raza o etnia. Intentaba dejar claro que 'Checo' ha fluctuado en su rendimiento este año, pero fue un error atribuirlo a su herencia cultural".

"Checo" Pérez fue consultado al respecto este jueves en la previa del Gran Premio de Singapur y minimizó lo ocurrido al indicar que no se sintió ofendido por su relación personal con Marko, quien además se disculpó personal con el mexicano.

Lewis Hamilton, por su parte, consideró "completamente inaceptables" los dichos del austriaco y también cuestionó el silencio por parte de Red Bull al respecto.

El asunto fue tema de conversación también de Verstappen en su encuentro con medios de Países Bajos hoy en Marina Bay y el bicampeón reinante coincidió con Pérez al declarar que "Helmut se disculpó por eso, que no quería decir eso".

Verstappen luego agregó: "Cada país y cada piloto tiene una mentalidad diferente, por supuesto, así que eso ya es muy diferente. Pero lo que dijo no estuvo bien expresado y se ha disculpado por ello".

Por otro lado, Verstappen fue también preguntado si creía que Pérez debería haberle dado más pelea esta temporada, a lo que el neerlandés respondió: "Creo que todo el mundo se esfuerza siempre al máximo. No creo que esté ocultando nada deliberadamente. Yo me esfuerzo al máximo, él se esfuerza al máximo, todo el mundo en el paddock se esfuerza al máximo. No creo que haya nadie que llegue a un fin de semana pensando: vamos a conducir una décima más lento este fin de semana. No creo que nadie lo haga".

