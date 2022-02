Hamilton está en "modo ataque" para 2022, asegura Wolff

Cargar reproductor de audio

Tras el controvertido final de temporada en Abu Dhabi, donde Hamilton perdió el título en la última vuelta después de un polémico reinicio a una vuelta del final, el siete veces campeón desapareció de la vida pública.

Y cuando Wolff sugirió poco después del cierre de temporada que Hamilton estaba "desilusionado" con la Fórmula 1 por lo sucedido y que no se podía garantizar su regreso, eso provocó rumores de un posible retiro.

Pero cuando Hamilton apareció en la presentación del Mercedes W13 en Silverstone el viernes, Wolff dijo que el tiempo alejado en realidad lo ha ayudado a encender a su piloto interior.

"Creo que lo que hizo fue absolutamente correcto, sacarse a sí mismo del microcosmos de la Fórmula 1 y apartarse, y apagarse socialmente".

"Ha vuelto con una gran mentalidad. Está positivo, está decidido. Y una vez más, la adversidad que se le presentó lo hará más fuerte. Y como ha dicho, está en modo ataque".

Wolff dijo que la actitud de Hamilton en este momento es similar a la que sintió en el Gran Premio de Brasil, cuando no se dejó abatir por una descalificación en la clasificación y respondió con una brillante victoria.

"Ciertamente, la descalificación en Brasil le creó una situación en la que la determinación a la hora de hablar en la pista fue enorme", agregó Wolff.

"Y a partir de ahí, no hubo vuelta atrás. Lewis destruyó a la competencia en cada una de las carreras que se disputaron".

"También el domingo en Abu Dhabi, creo que la adversidad siempre lo ha hecho más fuerte, más resistente y determinado. Y esta es la actitud que siento en él ahora mismo y también la mentalidad que veo en el equipo".

A pesar de la incertidumbre sobre lo que haría Hamilton en los días posteriores a Abu Dhabi, Wolff dijo que nunca dudó de que volvería.

"Nunca me preocupó que se fuera", dijo. "En el equipo sabíamos que necesitaba tiempo para reflexionar y, sobre todo, para entender cómo volvería en el mejor estado de ánimo posible. Así que no había, por nuestra parte, ninguna preocupación de que no volviera".