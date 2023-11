Qué hay detrás del supuesto acercamiento entre Hamilton y Red Bull F1

La historia apareció por primera vez en el Daily Mail, afirmando que el propio Hamilton mantuvo conversaciones con Red Bull antes de firmar su nuevo contrato con Mercedes.

El periódico inglés sugirió: "Un representante de Lewis Hamilton se puso en contacto con Red Bull para que fuera compañero de Max Verstappen en el equipo campeón del mundo antes de firmar un acuerdo de 100 millones de libras para permanecer en Mercedes, y también mantuvo conversaciones con Ferrari".

El informe había sido provocado por un comentario que el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, hizo al periódico como parte de una larga entrevista de final de temporada.

Horner fue citado diciendo: "Hemos mantenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis. Nos han contactado varias veces. Más recientemente, a principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés".

Ese comentario fue suficiente para alcanzar los titulares en los medios y desatar la historia , que luego tomó un nuevo giro cuando los medios de comunicación de la F1 llegaron a Abu Dhabi y Hamilton fue interrogado al respecto.

En su rueda de prensa del jueves, el piloto de Mercedes afirmó que la historia no tenía sentido y que había sido él quien había sido contactado por Horner.

Preguntado por los vínculos con Red Bull, Hamilton dijo: "Lo he comprobado con todo el mundo en el equipo (por la gente que maneja su carrea), y nadie ha hablado con ellos. Pero han intentado ponerse en contacto con nosotros".

"Básicamente, tomé mi viejo teléfono, que acababa de encontrar en casa, que tenía mi antiguo número y, obviamente, me llegaron cientos de mensajes. Me di cuenta de que había uno de Christian para reunirnos y tener una charla al final de la temporada".

Las declaraciones de Hamilton y Horner parecían contradecirse entre sí, y eran un caso clásico de "su palabra contra la mía" en la F1, donde hay interpretaciones contradictorias del mismo hecho.

Sin embargo, según fuentes del paddock conocedoras de la situación, el culebrón parece haberse originado a partir de conversaciones bastante normales que tienen lugar entre los protagonistas.

Christian Horner saluda a Lewis Hamilton en el podio del GP de Abu Dhabi 2021.

Y en lugar de que esto sea una repetición de la recordada vez en que Hamilton visitó a Horner en su motorhome de Red Bull en Canadá en 2011 para preguntar sobre la posibilidad de un asiento en ese entonces, esta vez las cosas parecen haber sido más una charla informal regular que tiene lugar todo el tiempo.

No olvidemos que uno de los trabajos de cada equipo y de cada piloto es saber exactamente qué opciones hay sobre la mesa para el futuro.

Si un manager de pilotos no habla con cada equipo, y un equipo no ha comprobado las cosas con cada piloto, entonces no están haciendo su trabajo.

Por lo tanto, es ampliamente aceptado que el supuesto "acercamiento" al que se refería Horner vino del padre de Hamilton, Anthony, pero estuvo lejos de ser una petición inesperada para mudarse a Milton Keynes.

En su lugar, se entiende que en medio de una larga conversación de texto sobre diversos temas, surgió el tema del futuro de Hamilton, y la sugerencia de Hamilton padre de que no habría ningún inconveniente en que Horner hablara con el siete veces campeón del mundo para ponerse al día.

Eso es lo que provocó el mensaje de texto de Horner al antiguo teléfono de Hamilton, que quedó sin respuesta y había sido relegado a los libros de historia hasta principios de esta semana, cuando fue mencionado por el Daily Mail.

Si el comentario de Horner fue un desliz inocente o una provocación deliberada es algo que solamente él sabe. Pero lo que está claro es que, fueran cuales fueran las conversaciones, no se trataba de que Hamilton intentara encontrar una salida de Mercedes.

Como dijo Horner sobre la importancia que adquirió la historia: "Es increíble la repercusión que ha tenido. Así que, gracias al Daily Mail por ir exclusivamente a lo grande con este tema".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

"Es una cuestión de: 'él dijo, ella dijo, quién dijo, qué dijo'. Es completamente normal que los pilotos, los representantes de los pilotos, los padres de los pilotos, tengan diferentes conversaciones durante el transcurso del año".

"Pero mira, no hemos tenido ninguna conversación seria con Lewis. Nunca hubo un asiento disponible".

Y añadió: "Conozco a Anthony Hamilton desde hace muchos años, es un buen tipo. Es un padre orgulloso e inevitablemente, cuando los pilotos pasan por momentos difíciles - y ya sabes, seamos realistas, Lewis no ha ganado un gran premio durante dos años - es inevitable que se hagan preguntas arriba y abajo del paddock".

"Pero nunca hubo ningún compromiso, y no sé quién representa a quién o qué, pero con el mismo apellido, se podría pensar que estaban razonablemente cerca. Es difícil de decir, pero no hubo ninguna (oferta), aparte de las cortesías".

"No hubo ninguna oferta específica de 'puedo conducir para Red Bull el año que viene', a menos que Anthony quisiera pilotar. Así que sí, pero eso, como digo, no es inusual. Quiero decir, hay muchos pilotos, como puedes imaginar, de los que oímos hablar en el transcurso de un año".

Por parte del piloto de Mercedes, había una sensación de cansancio por estar en el centro de una tormenta mediática que no era obra suya.

Quizás fue el hecho de que se tratara de una historia que potencialmente cuestionaba su lealtad a Mercedes lo que le hizo hacer un comentario mordaz sobre los orígenes de la misma.

A la pregunta de si estaba sorprendido, respondió: "La verdad es que no. Si realmente lo piensas, hay mucha gente aquí a la que le gusta dejar caer mi nombre en muchas conversaciones porque saben que habrá repercusiones".

"Y si te sientes un poco solo y no te prestan mucha atención, es perfecto. Simplemente menciona mi nombre".

