Horner apoya la bandera roja final pese al riesgo para Verstappen

Cargar reproductor de audio

Verstappen tenía una cómoda ventaja cuando Kevin Magnussen golpeó el muro y los restos de escombros que dejó llevó al director de carrera, Niels Wittich, a sacar una bandera roja a tres vueltas del final.

El neerlandés se quedó así en la pole para un potencial sprint de dos vueltas hasta la bandera, pero con un fuerte riesgo de perder el liderato dado que se había movido mal en las dos salidas anteriores.

Sin embargo, Verstappen llegó adelante a la primera curva antes que otro incidente detuviera nuevamente las acciones con bandera roja.

"Siempre es muy frustrante cuando tienes una bandera roja y un reinicio con tres vueltas para el final", dijo Horner cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre las difíciles circunstancias.

"Cuando eres el líder, sólo puedes perder a partir de ese punto. Se puede entender la lógica de querer terminar en condiciones de carrera en lugar de ir detrás del coche de seguridad durante tres vueltas".

"Podrían haber sido capaces de despejar el circuito y ponerlo en marcha, no lo sé. Como en todas estas cosas, siempre hay algo que aprender".

El tema del uso de banderas rojas sobre el final para asegurar un cierre en condiciones de carrera ha surgido con regularidad en las reuniones de jefes de equipo.

En el pasado, el consenso ha sido que los equipos prefieren evitarlas, pero Horner dice que tiene la mente abierta.

"Es algo que se ha discutido", dijo. "Creo que siempre ha habido una preferencia por terminar en condiciones de carrera, así que si parar la carrera les permite poner en orden el circuito, en lugar de dar las vueltas restantes bajo un coche de seguridad, es lo correcto".

Salida Foto de: Red Bull Content Pool

"El problema es que, cuando eres el coche líder y has estado controlando una ventaja de diez segundos toda la tarde, de repente es una variable enorme que se convierte un poco en una lotería".

Después de la última bandera roja, hubo cierta confusión sobre el orden final de reanudación para la carrera de una vuelta hasta la bandera detrás del coche de seguridad.

Una versión ponía a Sergio Pérez, de Red Bull, por delante de Lance Stroll en cuarto lugar si se hubiera utilizado el orden de paso por las dos líneas del coche de seguridad justo después de la salida anterior.

"Tal y como se desarrolló, era un caso de si cruzaban la línea del coche de seguridad, era otro Silverstone (2022), básicamente", dijo Horner.

"Tuvimos un gran apoyo de la sala de operaciones (en Milton Keynes), que tiene todos los datos en un ambiente tranquilo, por lo que, básicamente, hacen el análisis y, obviamente, a Jonathan (Wheatley) trabajando con su equipo también. Estaba claro que la carrera no se iba a reiniciar".

El jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, admitió que el equipo había esperado que se tomara el clasificador antes de la última vuelta hasta la bandera, lo que habría dejado tanto a Pierre Gasly como a Esteban Ocon en los puntos.

"Definitivamente empujamos porque no sé dónde estábamos en la línea dos del coche de seguridad, habríamos estado ahí arriba", dijo.

"La segunda línea del coche de seguridad estaba antes de la primera curva. Así que Pierre probablemente habría sido cuarto o algo así. Seguro que les pedimos que lo hicieran. Pero creo que tomaron la decisión correcta. Esas son las reglas. Así que hay que seguir las reglas".

Szafnauer no cuestionó la necesidad de la bandera roja provocada por el accidente de Magnussen: "No conozco todas las circunstancias en cuanto a si eso debería haber sido una bandera roja o no.

"Pero después de hablar con el director deportivo, él cree que había restos metálicos en la pista y, por lo tanto, hay que retirarlos".

"Si una rueda se rompe y hay fragmentos de magnesio por toda la pista, hay que retirarlos. Si es goma, es otra cosa. Incluso en ese caso, no quieres que un trozo de goma salga volando y golpee a alguien a gran velocidad".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!