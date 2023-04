La bronca de Leclerc por su "peor inicio de temporada" en F1

Cargar reproductor de audio

Leclerc se salió de la pista tras tocarse con Lance Stroll cuando intentaba adelantar al Aston Martin por el exterior de la curva 3 de la vuelta inicial el domingo en Melbourne.

El monegasco acabó varado en la trampa de grava exterior, poniendo fin a su carrera en el Gran Premio de Australia.

El segundo abandono de Leclerc en tres grandes premios significa que sigue estancado en sólo seis puntos en el campeonato. En Bahréin se retiró con problemas en la unidad de potencia, lo que le llevó a una penalización en la parrilla de Arabia Saudita, donde no pudo pasar del séptimo puesto en la meta.

Aunque 2022 fue una temporada complicada para Ferrari, Leclerc al menos la empezó con fuerza, con dos victorias y un segundo puesto en las tres primeras carreras.

Pero esta temporada no podría haber sido más diferente, con Leclerc siendo apenas décimo en las posiciones, sumando con por lejos la menor cantidad de puntos de sus cinco inicios de temporada con Ferrari.

"Estoy frustrado, obviamente es el peor inicio de temporada", dijo Leclerc. "Quiero decir, sólo seis puntos, así que es frustrante".

No hubo sanción para Stroll por el incidente con Leclerc, ya que el canadiense se quedó sin espacio entre el piloto de Ferrari y su compañero en Aston, Fernando Alonso.

Leclerc reconoció que Stroll no tuvo la culpa y dijo que fue por un hueco que se abrió de repente en el exterior de la curva 3.

El coche retirado de Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

"En la curva 1 me lo tomé con calma, no quería correr ningún riesgo", relató.

"En la curva 3, sinceramente, no pensaba adelantar, pero Lance tuvo que ralentizar mucho el coche en la frenada porque Fernando tuvo que hacerlo, por los coches de delante".

"Y entonces vi que había un hueco por fuera, fui por él. Desafortunadamente, Fernando tuvo que ralentizar aún más el coche hacia el final de la frenada y Lance se encontró entre Fernando y yo y tuvimos contacto".

"Obviamente no estoy culpando a Lance. Creo que es un incidente de carrera. Pero es muy frustrante porque el resultado final es que me voy a casa básicamente sin puntos".

Stroll coincidió: "Sinceramente, creo que fue un incidente de carrera".

"Al entrar en la curva 3 estaba frenando en medio de él y Fernando, no me moví y luego me vi envuelto en un sándwich y entonces tuvimos contacto".

"Fue una desgracia para él y una suerte para mí que no sufriera daños ni nada".

Después de haber comenzado la temporada queriendo desafiar al ganador de Melbourne, Max Verstappen, por el campeonato, Leclerc dice que su enfoque ahora ha cambiado a simplemente completar un fin de semana de carreras sin ningún contratiempo.

"Por ahora, en lugar de pensar en objetivos a largo plazo, creo que simplemente terminar una carrera sin penalizaciones ni problemas de ningún tipo es una prioridad", añadió. "Y luego tomar impulso y ver qué es posible".

