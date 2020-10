Hulkenberg y el error que le costó al inicio del GP de Eifel

El alemán fue convocado a última hora para sustituir el mismo sábado a Lance Stroll, enfermo, en el GP de Eifel.

Hulkenberg, que estaba tomando un café con amigos en una ciudad alemana el sábado por la mañana cuando recibió la llamada de Racing Point, tuvo que acudir rápidamente al circuito y solo se pudo estrenar en la clasificación directamente .

La falta de rodaje le hizo clasificarse en último lugar, pero pilotó muy bien en la carrera para no meterse en problemas, recuperar posiciones y llegar a la meta en un impresionante octavo puesto.

Después de la carrera reveló que su único error fue no poner el coche en el modo correcto para el inicio de la carrera.

Cuando se le preguntó por los cambios frenéticos que se le vieron hacer en su volante en la salida, y si era normal, Hulkenberg dijo a Sky: "No, eso no es normal. Estaba en el modo de motor incorrecto".

"Por lo general, después de quemar rueda, te colocas en el lugar de salida, pero el dial tiene dos dos posiciones. Y después de quemar rueda solo hice una, así que estaba en una especie de modo sin energía".

"Me di cuenta y tuve que darle la vuelta rápidamente. No me costó nada, pero no fue un gran comienzo, ¡no fue una gran salida!".

A pesar de ese error inicial, Hulkenberg demostró una gran madurez para evitar problemas y realizar algunos buenos adelantamientos en su remontada.

"No era fácil, la gente bloqueaba ruedas continuamente", explicó. "Dijimos antes de la carrera que quería mantenerme alejado de los problemas".

"Obviamente, no quieres que la carrera termine en la primera vuelta, incluso antes de que haya comenzado, porque sabíamos que teníamos un coche bueno y fui muy cauteloso".

Si bien esta era la tercera aparición de Hulkenberg con Racing Point tras dar Sergio Pérez positivo en coronavirus en Silverstone, el alemán no tiene claro cuáles serán sus próximos pasos con el equipo.

"No sé qué pasará de aquí en adelante", admitió. "Supongo que tienes que estar listo de alguna manera. Será bueno si tenemos algo de tiempo de preparación y disputamos un gran premio empezando algún día antes".

Cuando se le preguntó si tendría sentido estar en cada carrera por si le necesitan, Hulkenberg contestó: "No estoy seguro. Si no hay competición como tal, tal vez sí, tal vez no. Tal vez necesitemos pensarlo un poco más. Veremos".