Un hombre clave de Ferrari explica por qué Colapinto llegó y rindió en la F1

La Fórmula 1 ha visto en el último par de temporadas la irrupción de jóvenes pilotos que fueron llamados a competir de un momento a otro –incluso con el fin de semana ya iniciado- y lograron rendir de forma excepcional.

Liam Lawson fue el caso de 2023, cuando fue convocado para reemplazar al entonces lesionado Daniel Ricciardo en AlphaTauri en pleno Gran Premio de Países Bajos, y el neozelandés lo hizo muy bien en Zandvoort antes de continuar en el coche en las siguientes cuatro carreras hasta la vuelta del australiano. Su punto más alto fue en Singapur, una de las citas más duras del calendario, cuando sacó a Max Verstappen de la Q3 y luego terminó en los puntos el domingo.

Ya en 2024, Oliver Bearman fue llamado de urgencia para tomar el lugar de Carlos Sainz en Ferrari, nada menos, después del viernes del Gran Premio de Arabia Saudita, y el británico completó una gran carrera para terminar en la séptima posición. Más recientemente, reemplazó a Kevin Magnussen en Haas en Bakú, donde volvió a terminar en los puntos.

Luego llegó el turno de Franco Colapinto, ascendido a piloto titular de Williams en lugar de Logan Sargeant para las nueve rondas finales de la temporada. El argentino se mostró a la altura de las circunstancias desde su debut en Monza, y más tarde hasta superando las expectativas al lograr estar al nivel de su más experimentado compañero de equipo, Alexander Albon.

Jock Clear es el coach de Charles Leclerc y dirige la Ferrari Driver Academy. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Jock Clear, un veterano ingeniero de la F1 que trabajó con pilotos campeones como Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Jacques Villeneuve, actualmente se desempeña en Ferrari como coach de Charles Leclerc y director de la academia de jóvenes pilotos de la escudería italiana.

En una entrevista en el podcast F1 Nation, el británico explicó en detalle por qué, desde su experiencia, los debutantes que llegaron recientemente a la F1 lograron destacarse inmediatamente.

"Creo que es un testimonio de las academias, todas las academias. Creo que es probablemente un testimonio de la forma en que las fórmulas inferiores se han alineado con la F1 en general. Tenemos muy buenas relaciones con los equipos de las fórmulas juniors. Los equipos juniors vienen a nosotros y nos dicen que nuestros jóvenes pilotos serían mucho mejores los domingos si pudieran gestionar mejor sus neumáticos. '¿Qué podemos decirles?, ¿qué has aprendido?' Así que creo que estamos viendo un poco de derrame de la F1 a las fórmulas juniors mejor de lo que habría sido en el pasado", comenzó.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Williams Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Clear luego recordó la era de la Fórmula 1 en que no había restricciones para realizar pruebas, y describió cómo los simuladores lograron reemplazar esa falta de ensayos en pista para desarrollar a los pilotos, así como a los coches.

"Cuando ves a Jacques llegar a la F1 y clasificar en la pole en su primera carrera (en Australia 1996), tenía 26 años. Había ganado Indy 500. Es un escenario muy diferente, y había hecho 27.000 kilómetros de pruebas en ese coche antes de ir a la primera carrera. Así que piensas, ¿cómo es posible que Bearman pueda subirse a un coche que prácticamente no ha conducido y clasificarse 11º y terminar séptimo en su primer evento? Sin haber probado nunca ese coche y sin haber hecho esos 27.000 kilómetros de pruebas".

"Creo que los simuladores de ahora son muy buenos, y es una progresión natural de la tecnología. En cuanto se le dice a un equipo de F1 que ya no puede hacer pruebas, que ya no tiene la oportunidad de dar vueltas y vueltas a Fiorano todos los días, los equipos de F1 desarrollarán otra forma de hacer exactamente el mismo trabajo".

"Nadie en la F1 acepta nunca, 'ok, bien, si no podemos probar, estaremos menos preparados de lo que solíamos estar'. No, no, no. Todo el mundo en la F1 dice: '¿cómo nos aseguramos de que estamos tan bien preparados como solíamos cuando teníamos -creo que (Ferrari) hizo poco menos de 100.000 kilómetros de pruebas en 2002 o 2003 con Michael- '¿cómo nos aseguramos de que estamos igual de listos para actuar?' Y encontramos maneras, y el simulador es la manera obvia, y la fidelidad de los simuladores está a un nivel tan bueno ahora que lo que vemos con Colapinto y con Ollie (Bearman) es el resultado de eso".

Clear asegura que los jóvenes pilotos que entran en la Fórmula 1, aunque sea en un escenario desconocido, saben muy bien qué esperar gracias al trabajo que realizan en el simulador, ya que allí se recrean hasta los más mínimos detalles de las pistas y sus alrededores.

"Cuando llegan aquí, no todo les es ajeno. Saben qué hacer con los neumáticos. Saben qué esperar. Los circuitos en los que nunca han conducido, lo han hecho. Ya sabes, el circuito virtual en el que conducen en el simulador es tan bueno que en realidad se ve igual. Ya sea el edificio de la izquierda, y saber que freno justo después del árbol de la derecha, todo está ahí. Y creo que mucho de lo que hacemos aquí con nuestros jóvenes pilotos es en el aula, ya sabes, les damos lecciones. Nos reunimos con ellos durante una hora un lunes y un miércoles y un jueves, y hablamos de cómo funciona el coche y lo que el equilibrio de los frenos está haciendo y lo que hay que hacer con los neumáticos. Y espero que lo que estás viendo en Ollie y Franco sea el resultado de ese tipo de educación".

Por último, Clear cree que actuaciones como las de Colapinto y Bearman pusieron en valor a todos los pilotos de la Fórmula 2, ya que demostraron estar a la altura de la máxima categoría sin antes haber estado consistentemente en los primeros puestos de la serie antesala de la F1.

"Lo bueno de la experiencia de Ollie en Arabia Saudita es que efectivamente reivindicó y valoró toda la parrilla de F2. Creo que no hay nadie en la parrilla de F2 ahora… iba a decir por debajo del 10º en el campeonato, pero dado que Ollie es el 16º en la campeonato, tal vez tienes que ir todo el camino hasta ... pero ¿sabes lo que quiero decir? No hay nadie ahí a quien un equipo de F1 vaya a mirar y decir, 'Sí, probablemente no vale la pena mirarlo, mirarlo, ya sabes, va a ser un lastre'", finalizó.

Información adicional por Oleg Karpov