Probar con Ferrari hizo a Kvyat querer volver "a cualquier costo"

Kvyat fue descartado por Toro Rosso al final de la temporada 2017 y fue contratado por Ferrari para ser uno de sus pilotos de desarrollo al año siguiente.

Después de una temporada sin competir, Kvyat tuvo otra oportunidad en la F1 gracias a Helmut Marko, consejero deportivo de Red Bull. En 2019, el ruso corrió para Toro Rosso -rebautizado AlphaTauri para 2020- siendo compañero primero de Alexander Albon y luego de Pierre Gasly.

Como parte de su rol como piloto de simulador de Ferrari en 2018, Kvyat llevó adelante una prueba de neumáticos para lluvia de Pirelli en abril en la pista de pruebas de Fiorano de Ferrari. Esa prueba con la Ferrari SF71H causó una gran impresión en Kvyat y reforzó su determinación de buscar un regreso a la Fórmula 1.

"Eso fue muy emotivo para mí, porque es una Ferrari, en Fiorano", dijo Kvyat en Beyond the Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1. "Fue realmente genial. No había conducido nada durante seis meses o algo así, y lo disfruté mucho".

"Ese día entendí que quería volver a cualquier costo a la Fórmula 1, porque esto es lo que quiero hacer, esto es lo que mejor hago. Además, la prueba fue muy sólida, muy consistente y con buenos tiempos de vuelta. Todo el mundo estaba muy contento".

A pesar de cuatro temporadas de experiencia en la F1 con Toro Rosso y Red Bull, Kvyat admitió que se sentía nervioso antes de su prueba con Ferrari.

"Recuerdo que estaba muy nervioso en el desayuno", reveló. "Pensé: 'Bien, sólo trata de no hacer un trompo en la primera vuelta', porque no había manejado un auto por un tiempo y estaba un poco preocupado. Pero por suerte salí a la pista y empecé a frenar más y más tarde y eso fue bueno".

Daniil Kvyat, Ferrari SF71H Photo by: Pirelli

Reflexionando sobre su salida de Toro Rosso y el tiempo que estuvo sin competir, Kvyat cree que su rol como piloto de desarrollo de Ferrari fue "muy importante" después de haber pasado tiempos difíciles.

Kvyat fue degradado de Red Bull a Toro Rosso a sólo cuatro carreras de iniciada la temporada 2016. Luego fue descartado por completo en la segunda mitad de 2017.

"Sentí que necesitaba el descanso después de tiempos no tan fáciles", agregó. "Fue muy agradable en cierto modo pasar un tiempo en casa, hacer entrenamiento para despejar la cabeza y a veces no hacer nada".

"Aún tenía un trabajo que disfrutaba en cierto modo como piloto de desarrollo de Ferrari y me gustan mucho los equipos italianos. Ferrari tiene una gran historia".

"No era el trabajo que quería, pero sentía que estaba dando resultado al equipo y estaba ayudando a desarrollar el auto. Sentían que estaba haciendo lo mejor para ellos y se sentía muy satisfactorio hacer ese trabajo de alguna manera".

