Stroll: "Haremos todo para ser campeones... dentro de las reglas"

El equipo con sede en Silverstone, está a punto de hacer un nuevo anuncio sobre el fichaje de más personal técnico de alto nivel, y no se está conteniendo en su ambicioso programa de expansión.

Está construyendo una nueva fábrica de última generación y ha dado luz verde a la construcción de su propio túnel de viento.

Antes de la carrera de casa del equipo en Silverstone este fin de semana, Stroll dijo que tanto él como la escudería tiene una clara determinación para alcanzar el éxito en el regreso de Aston Martin a la F1.

"Si vas a mandonear, por falta de una palabra mejor, no creo que vayas a tener éxito en este deporte o en cualquier otro", dijo.

"No sé si he sido perturbador. He defendido lo que creo que es correcto. No he hecho una inversión importante en esta empresa para no estar luchando por campeonatos del mundo. Así que vamos a hacer lo que sea necesario, dentro de las reglas, obviamente".

"Y siendo un caballero, no creo que hayamos hecho nada que no quisiera cualquier otro equipo que está tratando de construir una organización fantástica. Hablo cuando creo que algo ha estado mal".

Stroll cree que la nueva fábrica y el túnel de viento del equipo, que estarán terminados en los próximos dos años, le darán una ventaja sobre sus rivales.

También confía en que el agresivo programa de contratación del equipo, que se esfuerza por aumentar su plantilla de 500 a 800 personas, se desarrolle según lo previsto.

"Estamos contratando continuamente nuevos y brillantes talentos técnicos y de ingeniería", dijo. "El resultado será una fuerza técnica y de ingeniería en la empresa, con una profundidad igual, si no mejor, que cualquier otro equipo de F1".

"Ahora anunciamos casi semanalmente la contratación de nuevos y brillantes talentos técnicos. Por cierto, esta semana anunciaremos la incorporación de otro miembro muy senior de otro equipo".

Pero a pesar de las enormes inversiones que se están realizando, Stroll es realista al afirmar que todavía pasará algún tiempo antes de que Aston Martin pueda estar en la cima de la F1.

"Actualmente estamos en un buen lugar", dijo. "Compartimos el túnel de viento de Mercedes, como todos saben, así que estamos en uno de los mejores túneles de viento".

"No es tan bueno como tener uno propio, pero no es que estemos sacrificando por estar en un túnel de viento pobre".

"En cuanto a las instalaciones, definitivamente se nos han quedado pequeñas. Estamos construyendo un montón de instalaciones temporales alrededor de nuestro emplazamiento para dar cabida a estas nuevas contrataciones".

"Creo que estaremos en el nuevo lugar en 18-20 meses, o a finales del año que viene. No estamos comprometiendo nada. La Fórmula 1, como cualquier otro negocio, no creo que se pueda planificar de forma realista ganar antes de cuatro o cinco años. Creo que eso es lo que realmente se necesita".