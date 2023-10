Lawson quiere ser campeón de Súper Fórmula tras su paso por la F1

Lawson sustituyó al lesionado Daniel Ricciardo durante cinco pruebas, y consiguió sus primeros puntos en el Gran Premio de Singapur, en lo que fue hasta ahora el mejor resultado de un piloto AlphaTauri esta temporada.

Pero con Ricciardo listo para regresar para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, la breve temporada del neozelandés con el equipo de Faneza terminó con una nota baja tras un incidente en la primera vuelta de la carrera sprint de Qatar y una carrera discreta hasta el 17º puesto -último de los que terminaron- en el gran premio del domingo.

Lawson estará en el GP de EE.UU. en su papel habitual de reserva, pero se perderá México para competir en la doble cita final de la Super Fórmula en Suzuka. Es segundo en el campeonato, a ocho puntos del líder Ritomo Miyata.

Preguntado por Motorsport.com sobre la importancia de conseguir el campeonato en Japón, Lawson dijo: "Es muy importante. Muy, muy importante".

"Obviamente, creo que puede ayudar a tener un gran impacto en mi carrera, especialmente por cómo ha ido este fin de semana (en Qatar)".

"Estaré en Austin. Y volaré desde allí a Japón para nuestra última ronda en Súper Fórmula. Así que de aquí a entonces me estaré preparando para eso, y obviamente también haré cosas con Red Bull".

Lawson admitió su frustración por terminar su etapa con AlphaTauri con una nota decepcionante, y añadió: "Creo que, obviamente, quieres irte con un buen sabor de boca. Así que es bastante duro terminar así. Creo que es algo que tenemos que analizar".

"Las dos primeras carreras fueron muy bien, íbamos progresando, pero esta semana creo que hemos tenido problemas".

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, beaches in the gravel and retires from the Sprint race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images