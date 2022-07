Leclerc señala un cambio hecho en Austria como clave en su F1 2022

Cargar reproductor de audio

Leclerc no quiso dar más detalles sobre lo que quería decir, aparte de sugerir que el elemento clave era un ajuste de su estilo de conducción.

Los coches están en condiciones de parque cerrado después de las carreras sprint, y los equipos sólo pueden cambiar parámetros como la presión de los neumáticos y los ángulos del alerón delantero.

Después de los cambios, Leclerc ganó el GP de Austria, y era líder en Francia el pasado fin de semana hasta que chocó.

"Parece que tenemos un coche fuerte", dijo Leclerc en la previa del fin de semana del GP de Hungría.

"Lo que más me está sorprendiendo es sobre todo nuestro ritmo de carrera, y la gestión de los neumáticos desde Austria ha sido buena".

"Cambiamos algunas cosas el sábado por la noche después de la carrera sprint, sobre todo en lo que respecta a la conducción, y esto parece suponer un gran paso para mí. Así que esto es positivo para el resto de la temporada. Pero en la clasificación ellos (Red Bull) parecen seguir siendo bastante fuertes".

Preguntado sobre si confía en poder ganar en Hungría, dijo: "Creo que Paul Ricard y Budapest son dos circuitos en los que, personalmente, he tenido más dificultades en el pasado".

"Pero Australia también fue el caso este año, y al final conseguí tener un gran fin de semana. Así que espero que este fin de semana también pueda cambiar las cosas".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc cree que todavía tiene posibilidades de superar a su rival Max Verstappen en el duelo por el título, a pesar de los puntos perdidos.

"Creo que el ritmo ahora está ahí para ganar el campeonato. Sólo tenemos que poner todo junto. La fiabilidad ha sido un problema este año, y hemos perdido muchos puntos, y trataremos de crecer a partir de eso".

"Esperemos que si no tenemos esto durante el resto del año, las cosas todavía son posibles. Sigo siendo positivo para el resto del año".

"Creo que si ganamos todas las carreras y él (Verstappen) termina segundo todo el tiempo, ¡todavía podemos ganar!"

"Así que confío en que yo mismo lo haga, aunque es una tarea bastante complicada. Vamos a ver cómo va. Obviamente, es un objetivo muy, muy optimista, pero no quiero verlo de forma más negativa".

Leclerc insistió en que no siente el peso de la expectativa mientras Ferrari busca su primer campeonato mundial de pilotos desde que Kimi Raikkonen ganó en 2007.

"No, realmente no. No pienso en esto. Aunque Ferrari sigue siendo el Ferrari del año 2000 o el que sea, el equipo es muy diferente, y estamos en un lugar distinto".

"Los últimos años han sido muy difíciles para nosotros, hemos dado un paso increíble del año pasado a este para estar luchando por las victorias".

"Obviamente, el objetivo sigue siendo ser campeón del mundo, y sigue siendo el mismo objetivo para mí, aunque ahora va a ser más difícil".

"Pero no añade presión el hecho de que lleven tantos años sin ganar el campeonato de pilotos".