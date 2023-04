Leclerc pide a sus fans que no vayan a su casa: "Eso es un límite"

Cargar reproductor de audio

La temporada 2023 de Fórmula 1 de Charles Leclerc no está siendo lo que el piloto monegasco esperaba, habiéndose retirado en dos de las tres primeras carreras del año, siendo apenas séptimo en el único gran premio donde llegó a la meta, en Arabia Saudita.

Y para colmo de males, parece que Leclerc actualmente no puede relajarse cuando se encuentra en su propia casa porque la dirección de su departamento en Mónaco se volvió pública entre sus aficionados.

"Hola a todos. Durante los últimos meses, de alguna manera la dirección de mi casa se ha hecho pública, llevando a que se reúna gente abajo de mi departamento, tocándome el timbre y solicitándome fotos y autógrafos", dice un texto publicado por el piloto de Ferrari en sus stories de Instagram en inglés, italiano y francés.

"Si bien siempre estoy dispuesto a estar allí para ustedes y realmente aprecio su apoyo, por favor respeten mi privacidad y absténganse de venir a mi casa", solicitó Leclerc.

"Me aseguraré de detenerme para todos cuando me vean en las calles o en la pista, pero no bajaré si me visitan en mi casa. Su apoyo, tanto en persona como en redes sociales, es todo para mí, pero hay un límite que no debe cruzarse. Felices Pascuas a todos", finalizó el subcampeón de la temporada pasada de Fórmula 1.

El mensaje de Charles Leclerc a sus aficionados.

Leclerc debutó en la máxima categoría en la temporada 2018 como piloto del equipo Alfa Romeo, pero al año siguiente llegó a Ferrari, la escudería con más tradición del campeonato, donde ha permanecido desde entonces, ayudando a hacer crecer su popularidad entre los aficionados de la Fórmula 1.

Actualmente, Leclerc es el segundo piloto de la parrilla de la F1 que más seguidores tiene en Instagram con 10.5 millones, habiendo superado durante el último año a Max Verstappen, quien suma 9.7 millones y a Daniel Ricciardo, quien tiene 7.9 millones.

El ranking es liderado cómodamente por Lewis Hamilton con 32.2 millones de seguidores para el siete veces campeón mundial.

