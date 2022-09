Leclerc: hay que repensar cómo se desechan las viseras en la F1

Cargar reproductor de audio

El piloto de Ferrari estaba luchando con su rival por el título, Max Verstappen, durante la frenética primera vuelta en Spa-Francorchamps, cuando una visera descartable del neerlandés se atascó en su conducto de freno delantero derecho.

Esto provocó que la temperatura de los frenos aumentara y obligó a una temprana parada en boxes para quitarla, lo que le hizo perder la sincronización de la estrategia con el resto de los pilotos.

Después de haber pasado por varias viseras descartables en la primera vuelta, ya que los pilotos trataron de eliminar los fluidos que habían sido arrojados por el Mercedes roto de Lewis Hamilton debido a su contacto con Fernando Alonso, Leclerc cree que la situación debe ser revisada para evitar que otros tengan problemas.

El monegasco sugiere que se obligue a los pilotos a mantener sus viseras descartables dentro del coche, como se les pidió hace varios años durante un intento anterior de erradicar el problema de que se atasquen en los coches.

"Creo que tal vez en el futuro será bueno que encontremos una solución para mantener las viseras dentro del coche", dijo Leclerc cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre la situación.

"En esta situación particular, creo que alguien estaba perdiendo aceite o algo así. No podía ver nada con mi visera, y todos los pilotos que estaban delante de mí no podían ver nada en sus viseras".

"Así que sucedió que, en el primer momento de oportunidad, tuvimos que quitarlas, y fue en esta recta".

"Así que me encontré con las viseras volando por todas partes y en ese caso, no puedes hacer mucho como piloto".

"Obviamente, no estoy enfadado en absoluto con Max, y obviamente no es culpa de los pilotos, pero podríamos estudiar algo para encontrar la manera de guardar las viseras descartables en algún lugar del coche".

De hecho, la FIA prohíbe el lanzamiento de las viseras descartables a la pista como parte del Código Deportivo Internacional.

El artículo 1.3 del capítulo III del Apéndice L del CDI establece: "No se puede arrojar innecesariamente a la pista o al pit lane cualquier elemento arrancable fijado a las viseras".

Ya en 2016, la FIA hizo un esfuerzo por aplicar estrictamente esa norma y planeó exigir a los pilotos que guardaran cualquier desprendimiento desechado dentro del habitáculo.

Sin embargo, tras las críticas de los pilotos, al final el entonces director de carrera de la F1, Charlie Whiting, dijo que había más riesgo de que los pilotos trataran de guardar sus viseras dentro del coche que de que las tiraran, por lo que el plan fue abortado.

Preguntado por la antigua norma, Leclerc dijo: "Supongo que hubo razones para desechar esta regla, que no conozco. Pero quizá haya otras soluciones".

