Leclerc rueda en F1 2020 de Ferrari en Maranello

El equipo ya había utilizado sus dos días de filmación en pista, por lo que el paseo le dio a Charles Leclerc una oportunidad nada habitual de acumular algunos kilómetros a baja velocidad con el monoplaza de esta temporada, antes del regreso a las carreras en Austria el próximo mes.

Es la primera vez en la era moderna que un Ferrari de Fórmula 1 rueda por las calles de la ciudad sede de la marca, y el equipo quiso marcar con ello un punto de inflexión antes del inicio de la temporada tras el parón por la crisis sanitaria.

El recorrido arrancó en el Officina Classiche, con Leclerc saliendo por la histórica puerta principal de la fábrica original, donde solía estar basado el equipo de carreras, tomando luego la Via Enzo Ferrari.

Después pasó por la sede actual de la Gestione Sportiva hasta llegar frente al museo para girar a derecha en la Via Alfredo Dino Ferrari, antes de llegar a la pista de pruebas de Fiorano a través de la Via Gilles Villeneuve, donde no dio ninguna vuelta.

El corto paseo de poco más de un kilómetro marcó la primera vez que el SF1000 ha rodado en 110 días, es decir desde el final de los test de pretemporada en Barcelona.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

"Normalmente no me gusta madrugar, pero esta mañana había una gran razón para hacerlo", dijo Leclerc. “Quizás desperté a algunas personas, pero fue increíble conducir por las calles de Maranello con el SF1000".

“Fue emocionante volver al auto hoy, especialmente en un recorrido tan especial. Estar de vuelta en el cockpit fue como volver a casa".

“Es una forma divertida de decir que estamos listos para volver a la normalidad. Ahora espero ansioso volver a conducir el SF1000 en Austria".

