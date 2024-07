Magnussen dejará Haas tras la temporada 2024 y Ocon se acerca para 2025

Kevin Magnussen dejará el equipo Haas al final de la temporada 2024, según ha anunciado este jueves la escudería estadounidense. Magnussen ostenta el récord de carreras de F1 en las que ha participado con Haas: 135 de un total de 175 en su carrera, en la que también compitió con McLaren y Renault.

El danés está actualmente en su segunda era con Haas, después de haber sido despedido inicialmente tras la temporada 2020 y de ser traído de vuelta para 2022, cuando el equipo dejó a Nikita Mazepin y a su patrocinador, Uralkali, en la víspera de esa temporada debido a la invasión rusa de Ucrania.

Magnussen consiguió un impresionante quinto puesto en la primera carrera de la campaña 2022, donde sus buenas actuaciones frente a su entonces compañero de equipo Mick Schumacher contribuyeron a que el alemán fuera sustituido por Nico Hulkenberg para 2023.

Pero desde entonces, Hulkenberg ha hecho sombra a Magnussen, anotando casi el 75% de los 39 puntos de Haas y consiguiendo sus mejores resultados, en sexta posición (dos veces, en las dos últimas carreras de 2024) en ese periodo.

Hulkenberg ha optado por unirse al proyecto Sauber/Audi para 2025 y con Ollie Bearman ya firmado en uno de los asientos de Haas para el año que viene, la salida de Magnussen, sin embargo, se esperaba desde hace tiempo, por su complicada campaña 2024 por una serie de sanciones que le mantendrán al borde de perderse una carrera hasta el final del año, por lo menos.

También hubo una fase incómoda en torno al Gran Premio de Miami, donde la insistencia de Magnussen en que su muy agresiva defensa contra Lewis Hamilton se había hecho en nombre de Haas (con Hulkenberg anotando dos puntos de ventaja con el séptimo puesto en la carrera al sprint) no cayó bien internamente, ya que no se dio tal instrucción.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Me gustaría extender mi agradecimiento a todos en Haas F1 Team. Estoy orgulloso de haber corrido para un gran equipo de personas estos últimos años", dijo Magnussen. "En particular, me gustaría dar las gracias a Gene Haas por su compromiso conmigo, en particular por traerme de vuelta en 2022 cuando pensé, al menos en ese momento, que mi tiempo en la Fórmula 1 había terminado".

"He disfrutado de grandes momentos con este equipo, recuerdos que nunca olvidaré. Mientras espero con interés el siguiente capítulo de mi carrera como piloto, sigo totalmente centrado en dar todo lo que tengo para el resto de 2024 con Haas F1 Team".

La salida de Magnussen es un reflejo de la de Esteban Ocon de Alpine, con el francés, que se entiende que está cerca de firmar un acuerdo para correr con Haas a partir de 2025, siendo anunciado a principios de junio como piloto elegido para dejar la escudería francesa, sin que se nombrara a su sustituto.

Aunque la noticia de Magnussen despeja el camino para que Haas anuncie a Ocon, se entiende que todavía tiene que firmar formalmente su contrato definitivo con el equipo. Hablando de Magnussen, que comenzó a correr para Haas en 2017, la segunda temporada de F1 de la escudería, el director del equipo Ayao Komatsu dijo: "Me gustaría dar las gracias a Kevin por todo lo que nos ha dado como equipo, tanto dentro como fuera de la pista".

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ha sido uno de los pilares de nuestra alineación de pilotos a lo largo de los años. Nadie ha pilotado más carreras para nosotros y hemos tenido algunos momentos memorables juntos, como el quinto puesto en el Gran Premio de Bahréin de 2022, cuando Kevin regresó para comenzar su segunda etapa con el equipo".

"Él no esperaba estar conduciendo un coche de Fórmula 1 ese fin de semana, pero tuvo una actuación notable que fue un tremendo impulso para toda la organización y una vez más mostró su propio talento al volante. Quedan muchas carreras por delante este año, así que estoy deseando ver qué más podemos conseguir con Kevin mientras empujamos juntos en el campeonato".

Komastu también se burló de que "más allá de eso" y dada "la relación especial de Kevin con el equipo", a Magnussen todavía se le podría ofrecer un papel no relacionado con las carreras para seguir alineado con Haas en el futuro: "Espero que podamos encontrar una manera de seguir trabajando juntos de alguna manera", añadió Komatsu.

"Esperamos poder definirlo en un futuro próximo, pero su amplia experiencia en la Fórmula 1 y su conocimiento de nuestras operaciones de trabajo son sin duda de valor en nuestro crecimiento y desarrollo en curso".