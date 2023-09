Marko: "Pérez es sudamericano y no puede concentrarse como Verstappen"

No es la primera vez que Helmut Marko, de 80 años, tiene comentarios discriminatorios en los medios contra Sergio Pérez y lugar de nacimiento, pero no por eso no dejan de llamar la atención.

En las últimas horas, el asesor deportivo de Red Bull Racing brindó una entrevista en el canal Servus TV, como suele hacer, y se refirió despectivamente al piloto mexicano.

"Ha sido sin duda una de sus mejores carreras la del fin de semana (en Italia). Tuvo algunos problemas en la clasificación. Es sudamericano y no puede concentrarse tanto como Max (Verstappen) y Sebastian (Vettel)", lanzó Marko, poniendo en un nivel superior de concentración a los dos pilotos que ganaron títulos con Red Bull por ser de Países Bajos y de Alemania, respectivamente, a la vez que equivocó a qué parte del continente americano pertenece México.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, conversan en Monza el último fin de semana. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Luego de ese comentario, Marko elogió la actuación de Pérez en Monza, donde el mexicano alcanzó el segundo puesto después de adelantar en pista a George Russell, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

"Su carrera de ayer (por el GP de Italia en Monza) fue muy buena. Tuvo que adelantar a tres pilotos y sabíamos que el primero iba a ser difícil. Había adelantado a los Ferrari a toda velocidad. Lo hizo todo bien. El año pasado ganó en Singapur. Somos optimistas porque no hemos conseguido un 1-2 muy a menudo", comentó.

Por otro lado, comparó a "Checo" Pérez y a Lando Norris, señalando que el mexicano "tiene más de 30 años y un cuarto hijo", mientras que del británico comentó que "es joven y rápido y eso nos vendría bien".

"Lo que pasa es que Pérez tiene contrato hasta 2024 y Lando Norris hasta 2025. Lamentablemente es por mucho tiempo, porque es un candidato para nosotros", dijo Marko.

"Hablamos con él (Norris) cuando AlphaTauri aún se llamaba Toro Rosso. Luego su manager se enteró de que McLaren era una opción. Es joven y rápido y eso nos vendrá bien. Sergio tiene más de 30 años y un cuarto hijo. También tiene otros intereses en la vida".

Por último, el austriaco aceptó que Pérez fue quien mejor ha rendido al lado de Verstappen hasta ahora.

"El asiento de Red Bull es el más demandado por un lado, y por otro tienes a Max Verstappen como rival. Necesitas una personalidad muy fuerte para eso. Mentalmente tienes que ser increíblemente fuerte. Hasta ahora no ha habido nadie en el segundo coche que pueda estar el nivel de Verstappen. Pérez es el mejor hasta ahora, porque también ha ganado carreras" finalizó.

Información adicional por Gijs Leuvenink

