"Menos mal que nos queda el factor Verstappen en Red Bull", dice Marko

Red Bull Racing tuvo que trabajar mucho para salir victorioso del Autódromo Enzo y Dino Ferrari en el Gran Premio de Emilia Romagna después de un fin de semana que arrancó con problemas de puesta a punto para sus dos coches en los entrenamientos del viernes.

La escudería de Milton Keynes logró dar vuelta la situación para tener un monoplaza más competitivo a partir del sábado, pero así y todo Max Verstappen terminó viéndose presionado por el McLaren de Lando Norris y se impuso por apenas siete milésimas al cabo de 63 vueltas de carrera.

Marko explicó las razones por las que Red Bull tuvo problemas tanto el domingo como en los días previos en Imola.

"Max fue muy bueno y rápido en la salida del GP de Imola con neumáticos medios porque el neumático estaba en la ventana óptima de funcionamiento. Las cosas no fueron tan bien con neumáticos duros, y Lando Norris en el McLaren se acercó amenazadoramente hacia el final de la carrera", arrancó Marko su análisis en su columna para Speedweek.

"La temperatura del neumático del coche de Max bajó después de sólo dos o tres vueltas, y como resultado la goma ya no estaba en la ventana óptima de funcionamiento. La razón fue que nos equivocamos completamente con la puesta a punto el viernes y no probamos el compuesto de neumático duro el primer día".

"Fue un golpe maestro de Max mantener el coche en pista y a Norris detrás de él al final del Gran Premio. Por suerte para nosotros, Norris también cometió algunos errores, lo que significó que el inglés no pudo entrar en la zona de DRS para atacar a Verstappen".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko tiene claro que Red Bull debe analizar rápidamente los inconvenientes que tuvo en los entrenamientos de Emilia Romagna, aunque adelanta que la respuesta no será una sola cosa.

"Por supuesto, nos hacemos la pregunta: '¿Qué pasó exactamente el viernes? Cómo es posible que no estuviéramos en pista con la puesta a punto del primer día?' Como siempre en Fórmula 1, la respuesta es compleja. Teníamos piezas nuevas en Italia, y si no armonizan entre sí, te sales rápidamente del mejor rango de trabajo del neumático. Verstappen no se ha salido de la pista tan a menudo como en estas dos sesiones de entrenamientos del viernes en toda la temporada".

"Y no somos los únicos con estas dificultades. Me acuerdo de McLaren, que fue muy rápido en la clasificación de Miami con el neumático medio, pero no pudo dar una vuelta decente con el Pirelli blando. Es un problema muy difícil".

"En el lado positivo, los técnicos consiguieron hacer una buena puesta a punto para la clasificación, de modo que Max pudo conseguir la pole position. Quizás trabajaron demasiado en la velocidad de clasificación y menos en la de carrera. Pero era absolutamente necesario, porque si Verstappen no hubiera podido salir desde la pole en Imola, nunca habría ganado la carrera", explicó.

Más allá que el de Imola no fue el mejor fin de semana para Red Bull, Marko admite que tanto McLaren como Ferrari estuvieron más cerca por mérito propio, y espera que el panorama se repita en las próximas carreras.

"Ferrari mejoró el coche en Imola y funcionó, aunque los italianos no fueron tan rápidos como esperábamos en la clasificación. Tal vez Ferrari tenía un poco menos de gasolina a bordo cuando Charles Leclerc marcó los mejores tiempos el viernes, para que los tifosi se animaran. En la carrera, Leclerc terminó a solo ocho segundos del ganador Verstappen y tercero por detrás de Norris. Así que Ferrari fue rápido".

"En Miami y ahora también en Imola, McLaren ha conseguido que los neumáticos medios y duros funcionen de forma óptima. Los británicos también se han acercado a nosotros con sus mejoras técnicas, y recientemente han producido el mejor paquete en términos de puesta a punto para carrera. Esto me lleva a la conclusión de que estaremos muy apretados en las próximas carreras, y las diferencias específicas de cada circuito favorecerán a veces a un coche y a veces a otro".

En una Fórmula 1 que se presenta más apretada y si Red Bull no consigue la puesta a punto óptima en un fin de semana, Marko agradece tener a Verstappen de su lado para contrarrestar los problemas.

"Si no estamos en la mejor posición posible, menos mal que nos queda el factor Max, que también nos dio la victoria en Imola", afirmó.

De cara al próximo fin de semana en Mónaco, el asesor deportivo de Red Bull se prepara para otra batalla con McLaren y Ferrari, y señala especialmente a Charles Leclerc como rival a tener en cuenta por su probada capacidad en clasificación en las calles del Principado.

"Sin duda estará más reñido que el año pasado. Leclerc es una fuerza en Mónaco en la clasificación, y todo el mundo sabe que lo que sucede en el Gran Premio de Mónaco se decide en gran medida en la clasificación".

"A menos que el coche de seguridad entre en la pista en un momento estúpido, la carrera suele estar acabada (el sábado). Puedes ser tres o cuatro segundos más rápido por vuelta, pero sigues sin poder adelantar. Además, la pista sigue siendo la misma, pero los coches de Fórmula 1 son cada vez más grandes y pesados. Eso tampoco ayuda a adelantar".

"Así que todo se reducirá a la clasificación en Mónaco. Y hemos visto que el Ferrari es bueno en los bordillos y el McLaren se ha puesto al día en las curvas lentas. Será una emocionante batalla a tres bandas entre Ferrari, McLaren y Red Bull Racing. Afortunadamente, podemos contar de nuevo con el factor Max en Montecarlo", finalizó.