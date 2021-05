El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, habló después de la clasificación en Portimao y sugirió que pudo existir una conversación por el radio de McLaren con un mensaje oculto para no hacer ningún favor a Verstappen.

En declaraciones al canal austriaco ServusTV, Marko dijo que Red Bull había tomado nota de un mensaje de radio, e insinuó que se trataba de una estratagema de McLaren para brindar apoyo a Mercedes, quienes son sus proveedores de motores.

Marko explicó después de la sesión la forma en que Verstappen perdió la pole: "Por supuesto que es frustrante cuando marcas el mejor tiempo. Pero en la curva 4, en su primer intento en la Q3, recibió una ráfaga de viento por detrás. Eso le costó tiempo”.

“Luego, en su segundo intento, le dijeron a Lando Norris que no le hiciera ningún favor a Max. Lo cual es muy deportivo por parte de Mercedes. Luego, cuando se encontró con (Sebastian) Vettel, él estaba ocupado con el coche y manteniéndolo en el circuito. Todo esto fue un poco desafortunado”.

Pero McLaren insiste en que no hizo nada malo, y tenía claro que simplemente querían asegurarse de que sus rivales no obtuvieran ningún beneficio de su rebufo.

El director del equipo de Woking, Andreas Seidl, dijo: "En primer lugar, tenemos que dejar claro que conducimos para nosotros mismos y no para nadie más. Nuestro objetivo es terminar lo más arriba posible con nuestros dos coches”.

"Supongo que es normal que como todo el mundo lo estaba haciendo, y en el caso de Max no fue diferente, no quieres darle a nadie la posibilidad de remolcarse contigo porque eso es un beneficio para el otro coche”.

"La clasificación consiste en hacer el tiempo de vuelta uno mismo sin la ayuda de nadie más. Respecto al mensaje de radio al que se refieren (Red Bull) es necesario mirar lo que todo el mundo hizo en la recta principal, donde todos después de terminar la vuelta solo trataban de salirse del camino, del rebufo, para asegurarse de que todos pudieran hacer su vuelta por sus propios méritos y sin ayuda adicional”.

El propio Norris dijo que interpretó el mensaje de radio en el sentido de que no debía ayudar a Verstappen impidiéndole que se remolcara con él durante su giro.

"No tengo ni idea de lo que hice mal", dijo Norris cuando se le preguntó por las quejas de Verstappen. "Estaba seguro de que estaba bastante por delante de él y luego, cuando le dejé pasar, yo estaba completamente a la derecha, en el lado opuesto de la trayectoria, en segunda velocidad, circulando tan lento como podía”.

“Así que hice lo mejor que pude para apartarme de su camino. No quería obstaculizarle ni nada por el estilo. Pero no he oído ni visto lo que se ha dicho. No le bloqueé ni hice nada de eso. Nunca estuvimos tan cerca”.

