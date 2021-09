Mercedes: "Los estrategas se mantuvieron firmes en boxes"

Al jefe de Mercedes, Toto Wolff, le preguntaron en la zona de prensa de Sochi por el desarrollo de la carrera y, concretamente, sobre las radios de Lewis Hamilton con el muro discutiendo si entrar o no a boxes a cambiar a neumáticos intermedios cuando llegó la lluvia a Sochi.

Hamilton afirmó por radio, sobre la lluvia, que "tampoco era para tanto", mientras que Lando Norris –en un tono algo más nervioso y serio– instó a McLaren a permanecer en pista por y para la victoria.

Mercedes, sin embargo, se preparó en boxes para recibir a su piloto, que entró una vuelta más tarde y, previsiblemente, tras algún tipo mensaje extra donde le terminaron obligando a ello.

"No fue necesaria mucha", dijo Wolff sobre si ejercieron mucha presión sobre Hamilton. "Creo que para el piloto siempre es muy difícil cuando la mitad de la pista está seca y la otra un poco mojada".

"Sabíamos que se avecinaba un clima peor. Así que Valtteri entró a boxes en la vuelta anterior, y luego nuestros especialistas en meteorología y los estrategas se mantuvieron firmes en boxes", dijo Wolff.

El final de carrera pilló desprevenido a todo el mundo, y los que consiguieron pensar e improvisar de manera efectiva antes que los demás, fueron los que terminaron arriba. Mientras, las malas decisiones jugaron un papel fundamental en una caída que arrastró a pilotos como Lando Norris, Sergio Pérez o Fernando Alonso fuera del podio.

"No, no esperábamos eso", continuó Wolff. "De alguna manera, estábamos listos para un final difícil, tanto si podíamos adelantar a Lando en pista como si no. Y luego llegó la lluvia y las cosas se volvieron erráticas".

"El líder de la carrera solo tiene cosas que perder en una situación así. Nos beneficiamos de eso hoy, y supongo que fue espectacular para los aficionados", señaló el jefe de Mercedes.

Hamilton veía difícil adelantar en pista al piloto de McLaren, y así lo hizo saber por radio, donde llegó a intervenir Wolff. El británico señaló que "puedes contar con los dedos de las manos" las veces que el jefe del equipo alemán se lanza a hablar a través de la radio, y esta ocasión quiso alentar a su piloto a aumentar el ritmo.

Sobre la pregunta de si Lewis hubiese superado a Lando en seco, Wolff afirmó que es "difícil de decir".

"Lewis estaba atrapado detrás de Ricciardo al comienzo de la carrera, aunque Ricciardo tenía DRS. Creo que hubiera sido difícil pasar. Hoy tenían un coche muy rápido [los McLaren] y todo estaba bien dirigido desde su muro. Creo que tenían alguna preocupación por el combustible, al parecer, y luego aceleró. Fue todo muy rápido".

"Tenemos que seguir realmente agresivos [durante lo que queda de temporada], no estar a la defensiva, sino avanzar para sumar estos puntos. Porque ni nosotros ni los demás somos realmente buenos maximizando puntos en este momento", concluyó Wolff sobre la lucha con Red Bull por el campeonato de pilotos y constructores, que ha visto como Hamilton vuelve a ponerse por delante, aunque con una pequeña distancia de puntos.