Mercedes F1 acuerda un plan de acción tras una reunión cumbre

Cargar reproductor de audio

Tras una decepcionante actuación en el estreno de la temporada en Bahréin, Mercedes ha dejado claro que no ha hecho los progresos que esperaba con su nuevo W14 y que necesita replantearse sus planes.

Ahora, se ha sabido que la cúpula directiva del equipo, los pilotos y el personal de ingeniería, participaron en una intensa reunión el martes después de la carrera de Bahréin para abordar su situación.

En declaraciones previas al Gran Premio de Arabia Saudita, Russell dijo que la reunión sirvió para hacer una evaluación honesta de la situación del equipo y para determinar los pasos necesarios a corto, medio y largo plazo.

"Nos reunimos todos y tuvimos unas conversaciones muy buenas, honestas y abiertas", explicó Russell. "Muchas de las preguntas fueron respondidas en cuanto a cómo nos metimos en esta posición en primer lugar".

"Además, ¿qué vamos a hacer a corto y medio plazo para salir de ella? ¿Qué camino queremos seguir?"

"Esos cambios ya están en marcha, de meternos en el camino que creemos que nos va a llevar de nuevo a la victoria".

George Russell, Mercedes-AMG. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aunque Russell no dio más detalles sobre los planes específicos de Mercedes, sugirió que un cambio más amplio de dirección de concepto estaba sobre la mesa en lugar de que los esfuerzos se centraran en refinar lo que ya tiene el equipo.

"Sabemos que un cambio de concepto no está exento de riesgos", dijo. "Pero creo que todos pensamos que ahora tenemos suficientes conocimientos e información para decir que no íbamos por el buen camino, y que los objetivos que nos marcamos durante el invierno no eran los correctos. Tenemos que cambiar de carril lo antes posible".

"Esas decisiones ya se han tomado. Y ya hemos empezado a trabajar en ellas, probablemente desde el martes de la semana pasada. La rapidez con la que eso se puede llevar al coche, la rapidez con la que eso se va a traducir en rendimiento es otra cuestión."

Demasiado conservador

Russell sugirió que una de las conclusiones de la reunión fue que Mercedes había sido demasiado conservador con el diseño de su coche de 2023 a la hora de tener en cuenta los riesgos de porpoising.

"Cuando miras al W13, claramente fuimos demasiado agresivos con el diseño del coche y el rebote", dijo. "Esa fue nuestra gran limitación".

"Ahora, en 12 meses, queríamos estar en una posición en la que no experimentáramos nada de esto, y probablemente nos hemos pasado en la dirección opuesta: hemos comprometido demasiado rendimiento, demasiada carga aerodinámica para la falta de rebote".

"Hemos aprendido que probablemente los cambios que la FIA implementó durante el invierno resolvieron la mayoría de nuestros problemas".

"Dicho esto, probablemente podamos recuperar parte de ese rendimiento perdido por ser demasiado conservadores. ¿Es el segundo que buscamos en comparación con Red Bull? No, no lo es. ¿Creemos que vamos por el buen camino con nuestra filosofía? Probablemente tampoco".

Russell también sugirió que Mercedes quizás se dejó llevar a comprometerse con su concepto de zeropod debido a su victoria en el Gran Premio de Brasil del año pasado, que le dio demasiada fe en que la idea de diseño podría funcionar.

"Quizás Brasil nos llevó por un camino equivocado, porque sentíamos que estábamos mejorando como equipo, que íbamos en la dirección correcta", explicó.

"Eso también hay que analizarlo, porque el año pasado mejoramos. No hay duda. Y sobre todo hacia el final del año pensábamos que habíamos dado con algo y que el W14 era probablemente una versión más extrema del coche que teníamos a finales del año pasado".

"Pero está claro que otros han ido en direcciones diferentes. Nosotros hemos ido más lejos en esa dirección, y no era la correcta".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!