Mercedes debe ver a los comisarios por el incidente de Antonelli en Australia
Antonelli provocó una bandera roja en la Q3 en Albert Park.
Mercedes fue llamado ante los comisarios después de enviar a pista el coche de Andrea Kimi Antonelli en "condiciones inseguras" durante la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.
El piloto del equipo provocó una bandera roja temprana en la Q3 porque el ventilador de enfriamiento del sidepod izquierdo había quedado colocado en su W17, lo que hizo que una parte saliera volando en la zona de frenado de la curva 1 y se desprendió camino a la curva 3.
Fue la segunda pieza la que que generó el mayor problema, porque rebotó y volvió a la pista, y el campeón del mundo vigente, Lando Norris, la pasó por arriba y la destruyó. El piloto de McLaren pidió entonces a su equipo que revisara posibles daños en su rueda delantera izquierda, pero todo pareció estar en orden y la sesión se reanudó con 10 minutos restantes en Albert Park.
El informe de los comisarios decía: "Presunta infracción del Artículo B1.6.2 b) i) del reglamento de la FIA de F1: liberar un coche de F1 desde el garaje en condiciones inseguras".
No está claro cuál será la sanción exacta para las Flechas de Plata, pero es probable que sea económica, lo que le permitiría conservar su dominante 1-2 en el inicio de la temporada, con George Russell liderando a Antonelli.
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Joe Portlock / Getty Images
Russell logró la pole con 0.293s de ventaja, y su joven compañero quedó 0.492s por delante del siguiente auto más rápido, el Red Bull de Isack Hadjar, acompañado en la segunda fila por Charles Leclerc de Ferrari.
Esto representó un giro notable para Antonelli, ya que su fuerte accidente en la curva 1 durante la última práctica lo había dejado en duda para la clasificación. Pero el choque de Max Verstappen en la misma chicana ayudó al esfuerzo de reparación de Mercedes.
El incidente del cuatro veces campeón del mundo provocó una bandera roja temprana en la Q1, lo que dio tiempo para que Antonelli saliera con el coche reparado y consiguiera su segunda primera fila en un gran premio (la otra fue en Brasil el año pasado).
"Ha sido un día muy, muy estresante", dijo el piloto italiano, que está comenzando su segundo año en F1. "Desafortunadamente, en la FP3 me fui contra el muro, pero los chicos, los mecánicos, hoy fueron los héroes que lograron devolver el coche a la pista. Ni siquiera pudimos ajustarlo, simplemente salimos y logramos ponerlo en primera fila. Así que estoy muy contento con eso".
Los comisarios también investigaron a Antonelli por un incidente separado en la Q1, después de que ingresara al carril rápido en los boxes y un miembro del equipo tuviera que empujar el coche hacia atrás para no entorpecer a otros pilotos. La decisión fue no tomar más acciones.
