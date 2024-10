Por qué la FP2 del GP de México es diferente al resto de la temporada de F1

Los entrenamientos de Fórmula 1 en los fines de semana no sprint tienen un formato bien conocido: los equipos tienen una hora en la FP1 y otra en la FP2 los viernes y luego una tercera sesión de 60 minutos el sábado antes de la clasificación.

Pero la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de México tiene un formato diferente, ya que Pirelli lleva a cabo una prueba vital antes de la homologación de los compuestos de neumáticos para 2025.

El cambio refleja el que se hizo para el evento del año pasado, donde el fabricante italiano probó un prototipo de compuesto C4 antes de la campaña actual.

Pirelli necesita datos reales de trabajo para finalizar su homologación de cara a la nueva temporada, que volverá a ver a la F1 viajar a 24 destinos de todo el mundo, y con la falta de tiempo de pruebas durante la temporada, la sesión de entrenamientos de este fin de semana ha sido designada como una oportunidad para recopilar información.

Según ha explicado Pirelli, la sesión estará "enteramente dedicada a validar" los compuestos más blandos de la gama de neumáticos para el próximo año: los compuestos C4, C5 y C6.

Para facilitar la prueba, la FP2 se ampliará a 90 minutos, con todos los pilotos y equipos obligados a seguir un plan de carrera establecido por los ingenieros de Pirelli.

Ingenieros de Aston Martin y Pirelli comprueban los neumáticos Medios y Blandos Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Así que, además de la asignación habitual de neumáticos de seco para el fin de semana del gran premio, los pilotos recibirán dos juegos más de neumáticos. Uno será un neumático de control de pruebas - es decir, el mismo compuesto que el blando de la asignación normal - y el otro será un prototipo 2025, que Pirelli ha confirmado que fue homologado en septiembre.

Los programas especificados incluirán un simulacro de clasificación y otro de carrera, en los que "todos los equipos darán el mismo número de vueltas con la misma cantidad de combustible", dependiendo del tipo de simulacro que se realice.

Estos juegos de neumáticos serán identificables, ya que no llevarán los flancos coloreados.

Una complicación para la prueba es que algunos pilotos de carreras titulares dejaron paso a los novatos en la FP1, generando una falta de tiempo en pista en comparación con sus rivales que podría poner en desventaja a los que se ausentaron en el entrenamiento inicial.

Pirelli ha contrarrestado esta situación entregando a los afectados un juego adicional de neumáticos de compuesto medio para la FP2 y permitiéndoles 30 minutos de rodaje "libre", por lo que sólo estarán obligados a completar 60 minutos de pruebas de neumáticos.

Los datos de la prueba se analizarán antes de la prueba de neumáticos de grupo posterior a la temporada, que tendrá lugar en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.

Con lo que es esencialmente sólo dos horas de funcionamiento para recopilar datos representativos de la carrera, los equipos se enfrentarán a un reto de ingeniería similar a la de un fin de semana sprint, aunque con un ligero respiro de la sesión de práctica extra antes de entrar en parc fermé.

¿Por qué Pirelli ha elegido México?

Aunque cabría esperar que el tiempo extra supusiera un beneficio para equipos y pilotos de cara al fin de semana, en realidad no resulta así para todos dados los requisitos de la prueba.

Como el ingeniero de carrera del piloto de Haas, Nico Hulkenberg, Gary Gannon, dijo a Motorsport.com, los pilotos no deben dejarse engañar al cambiar el equilibrio del coche por correr con los neumáticos prototipo.

Gannon también señaló que no había ninguna ventaja en correr con dos pilotos titulares en la FP1 sobre los novatos, explicando: "Si no corres con un piloto joven en la FP1, no eres capaz de utilizar el tiempo extra, así que para nosotros, corriendo con dos pilotos de titulares en la FP1, en la FP2 sólo estamos haciendo el programa de pruebas de neumáticos Pirelli".

"Así que la FP2 se pierde en términos de nuestra comprensión y uso para el fin de semana de carrera, así que tenemos que hacer todo nuestro tipo de aprendizaje del viernes en la FP1".

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un caso atípico en el calendario de F1 debido a su trazado y gran altitud, lo que lo sugeriría como una opción extraña para una prueba de neumáticos.

Pero esta es exactamente la razón por la que ha sido elegido y Gannon añadió: "Los neumáticos de Pirelli tienen que funcionar en todas las condiciones, por lo que es particularmente importante averiguar si son particularmente débiles... pueden tener un compuesto que funciona muy bien en Barcelona, donde hay una gran cantidad de energía de los neumáticos y los neumáticos funcionan porque siempre los estás empujando".

"Aquí es uno de los casos extremos, así que tenemos una buena línea de base, tenemos el neumático de referencia y tenemos el rodaje de la mañana, así que sabrán cómo debe ser el agarre. Además, la pista mejora mucho en la FP1, por eso haces el test en la FP2, porque si intentas hacer el test en la FP1, la pista cambia drásticamente a medida que se limpia y se pone goma".

"En la FP2, las condiciones son muy estables, por lo que se puede averiguar si este nuevo compuesto o nueva construcción que han ideado tiene alguna debilidad en superficies de muy bajo agarre o de asfalto liso".

"Así que tienen que estar probando todos estos circuitos atípicos, porque ahí es donde tendrás un fin de semana miserable si entregas neumáticos que sólo funcionan con poca carga aerodinámica, por ejemplo".