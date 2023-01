Montoya: Red Bull hace ver a todos como estúpidos en la F1

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing tuvo uno de sus mejores años en la Fórmula 1 durante 2022 tras ganar anticipadamente los campeonatos de pilotos y equipos, un doblete que la escudería de Milton Keynes no lograba desde 2013. En el camino, Max Verstappen logró 15 victorias y Sergio Pérez sumó otros dos triunfos para un total de 17 éxitos de Red Bull sobre 22 grandes premios.

Mucho de ese éxito se debió a las bondades del monoplaza RB18, pero hubo carreras, como en la victoria de "Checo" Pérez en Mónaco o la de Verstappen en Hungría, donde las decisiones realizadas en el muro de pits bajo el liderato de Hannah Schmitz, jefa de estrategia de Red Bull, fueron fundamentales para el éxito.

Por el contrario, Ferrari, que fue el principal rival de Red Bull durante la pasada temporada, cometió varios errores de estrategia que le costaron caro y ayudaron, junto con fallas mecánicas, errores de sus pilotos y la eventual superioridad mostrada por el paquete Red Bull-Verstappen, a alejar al equipo italiano de la batalla por el campeonato.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Juan Pablo Montoya analizó el tema de las decisiones de estrategia de Ferrari y Red Bull durante el año pasado y señaló que, pese a las fallas de los de Maranello, los de Milton Keynes amplificaron el problema en su rival debido a sus constantes aciertos.

"Si te fijas en las paradas en boxes de Ferrari, en las estrategias, te preguntas '¿quién demonios está tomando esas decisiones? Es difícil de decir porque sé que bajo presión es difícil tomar decisiones. Pero en algún momento... si no eres la persona que toma las decisiones correctas, tienes que buscar a otra persona, creo. ¿No?", comenzó el colombiano.

"O tal vez si es la persona adecuada, necesita tener un mejor apoyo a su alrededor para poder hacer lo que hace. Pero falta algo porque los errores son demasiado frecuentes y las estrategias que hacen... ¿Sabes cuál es el problema? Es que Red Bull hace un trabajo tan bueno con las estrategias, que hacen que todos los demás parezcan estúpidos".

"No es que nadie más no sepa lo que están haciendo, pero Red Bull tiene una mejor comprensión de las estrategias y lo que necesita y cómo hacerlo, hacen que todos los demás parezcan... Incluso si no toman la decisión correcta, si Red Bull toma una decisión equivocada, hacen que parezca correcta. Y cuando alguien toma la decisión correcta, Red Bull toma una mejor. Así que es una cuestión de: ¿cómo superar esto?", finalizó Montoya.

Hannah Schmitz, ingeniera principal de estrategia en Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool