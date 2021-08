Nuevo tráiler del documental de Schumacher en Netflix

Schumacher se lanzará en Netflix el 15 de septiembre y explorará el éxito del piloto alemán en la Fórmula 1, así como su vida fuera de la pista con el apoyo total de la familia.

La película se anunció en julio, pero Netflix ha lanzado ahora el primer tráiler del documental.

El tráiler presenta entrevistas con el padre de Schumacher, su esposa y sus dos hijos, incluido el actual piloto de F1 de Haas, Mick Schumacher, que dice: "Cuando lo miro, pienso: 'Quiero ser así'".

El actual piloto de Aston Martin y cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, también forma parte del tráiler, ya que ha mostrado su admiración a Schumacher a lo largo de su carrera profesional.

Schumacher marca la última incursión de Netflix en la F1 y el automovilismo, después de lograr un éxito considerable con su serie documental Drive to Survive, que actualmente se encuentra grabando su cuarta temporada.

La película fue descrita por la representante de Schumacher, Sabine Kehm, como el "regalo de la familia a su amado esposo y padre" en el momento en que se anunció.

"Michael Schumacher ha redefinido la imagen profesional de un piloto de carreras y ha establecido nuevos estándares", dijo Kehm.

“En su búsqueda de la perfección, no se perdonó ni a sí mismo ni a su equipo, llevándolos a los mayores éxitos. Es admirado en todo el mundo por sus cualidades de liderazgo. Encontró la fuerza para esta tarea y el equilibrio para recargar energías en casa, con su familia, a la que ama sin mesura".

“Para preservar su esfera privada como fuente de fortaleza, siempre ha separado de manera rigurosa y consistente su vida privada de su vida pública. Esta película habla de ambos mundos".

Mika Häkkinen, 2nd position, Jean Todt, Team Principal, Ferrari, Michael Schumacher, 1st position, and David Coulthard, 3rd position, on the podium

Photo by: Motorsport Images