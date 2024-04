Norris: La F1 quizás no vuelva a ver un piloto con la longevidad de Alonso

La reciente ampliación del contrato de Alonso con Aston Martin significa que seguirá compitiendo al menos hasta el final de la campaña de F1 de 2026, cuando tendrá 45 años.

Eso lo convertiría en el piloto de F1 de más edad en competir desde Graham Hill en 1975.

Alonso ya ostenta el récord de mayor número de Grandes Premios disputados y está a punto de alcanzar la cifra sin precedentes de 400 Grandes Premios en la ronda de Qatar de 2024.

Norris, piloto de McLaren, fue preguntado el pasado fin de semana en China por la longevidad de Alonso, quien hace 23 años que debutó en la F1 y el año que viene se cumplirán 20 años de su primer campeonato del mundo en la máxima categoría.

Mientras también respondía a una pregunta sobre si le gustaría correr durante tanto tiempo, Norris contestó: "Será mejor que tenga cuidado con lo que digo. Creo que se necesita mucha dedicación; no creo que nadie piense que Fernando carezca de ella en modo alguno".

"Lo demuestra con todo lo que hace en la vida. Ya sea en la pista o fuera de ella, en diferentes deportes o lo que sea".

"Así que depende de lo que quieras hacer. Todo el mundo es diferente. Es raro ver a alguien que se comprometa durante tanto tiempo en cualquier deporte".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Es probablemente uno de los pilotos más veteranos compitiendo en lo más alto de cualquier deporte en el mundo y creo que ser capaz de hacerlo al nivel que lo ha hecho y continúa haciéndolo, probablemente nunca lo volverás a ver potencialmente, dentro de la Fórmula 1. Y si lo haces, es un honor. Y si lo haces, va a ser extremadamente raro".

"(Tengo) mucho mucho respeto por ese tipo de cosas. No tengo ni idea de si querré hacerlo dentro de 20 años, si todavía sigo fuerte".

"Pero me encanta donde estoy ahora y si sigo haciendo algo así, sí, ya veremos".

Junto a Norris, Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y Esteban Ocon, de Alpine, se mostraron igualmente dudosos sobre la duración ideal de sus carreras en la F1.

Ocon dijo que el récord de Alonso es "una carrera de ensueño para cualquier deportista o piloto de carreras" y añadió: "No sé si yo seguiría corriendo a su edad pero, de verdad, su dedicación es algo que es un ejemplo para todos nosotros".

Leclerc dijo que es "difícil imaginarme a mí mismo dentro de 15 o 18 años todavía (compitiendo) en la F1", pero también reveló que, en cualquier caso, está buscando un nuevo reto específico al final de su carrera".

"Me encantaría seguir corriendo durante muchos años", añadió. "Me gustaría experimentar otras cosas, como Le Mans, que es sin duda un lugar donde me veré corriendo algún día".

"Mientras esté motivado, correré. Y me encanta lo que hago, así que por ahora eso es lo que quiero hacer durante el mayor tiempo posible".