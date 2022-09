Norris esperaba derrotar a Sergio 'Checo' Pérez en Monza

Cargar reproductor de audio

Después de las penalizaciones en la parrilla de varios competidores, Lando Norris arrancó tercero en la parrilla, pero su intento de correr con aire despejado fue cortado de raíz por una mala salida que se debió a una configuración incorrecta fuera de su control.

Norris quedó atascado luego en el tren DRS detrás de su compañero de equipo Daniel Ricciardo y decidió extender su primera detención para explotar los neumáticos medios. Eso pareció funcionar a la perfección y lo puso nuevamente por delante del pelotón de autos, hasta que una parada en boxes lenta para colocar los neumáticos blandos lo arrastró nuevamente al tráfico.

Un coche de seguridad tardío impidió que el británico aprovechara al máximo sus neumáticos blandos y acabara por encima del séptimo.

Cuando Motorsport.com le preguntó si sentía que hizo un buen trabajo para recuperarse de sus percances, Norris dijo que fue "probablemente una de mis mejores carreras en la Fórmula 1".

“Simplemente fui extremadamente largo en el primer stint, creo que fui a los pits como en la vuelta 35 o 36”, dijo Norris. “Diría que probablemente fue una de mis mejores carreras en la Fórmula 1 en términos de gestión y paciencia”.

“Definitivamente fue mi mejor del año, pero en la Fórmula 1 una séptima posición no parece que logre mucho respecto a lo que siento que hice hoy, pero así es la vida. Sucede, aprenderemos de ello y seguiremos adelante”.

Lando Norris, McLaren MCL36, makes a pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris consideró que sin la parada lenta habría tenido la oportunidad de mantener a raya a Lewis Hamilton y Sergio Pérez, quienes atravesaron se recuperaron en la parrilla después de que sufrieron penalizaciones.

"Probablemente debería haber terminado en la quinta posición, así que estoy un poco decepcionado", agregó. “Fue un arranque extremadamente pobre debido a una configuración incorrecta, pero en realidad nada que podría haber hecho de otra manera. Y luego una mala parada en boxes, que probablemente nos costó la posición con Lewis”.

“Ya sea que me hubiera pasado o no después de algunas vueltas, muy posiblemente, pero hubiéramos tenido una carrera y una oportunidad. Y tal vez podría haber aguantado hasta el coche de seguridad. Así que sí, el quinto lugar era donde deberíamos haber estado, pero terminamos séptimos”.

El equipo advirtió a Norris que esperara un arranque difícil, pero dijo que no tuvo la oportunidad de cambiar ninguna configuración a tiempo.

“Era solo la configuración para el arranque que debes tener y no puedes ajustar una vez que pasa la señal de un minuto o lo que sea, no puedes cambiarlo, así que no pude haber hecho nada”, explicó.

“Me dijeron y yo solo esperaba lo peor. Por supuesto, cuando se apagan las luces, tienes que reaccionar y sientes que tienes que ponerte en marcha. Eso es algo que nunca me había sucedido y probablemente nunca volverá a suceder. Ojalá. ¡Toco madera!"

Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Nyck de Vries, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Además de los problemas de Norris, el retiro de Ricciardo después de que su motor se apagó hizo que McLaren tuviera una carrera defectuosa en su batalla por el cuarto lugar en el campeonato de constructores con Alpine.

Pero a pesar de anotar menos puntos de los esperados, el jefe del equipo, Seidl, dijo que el ritmo del auto era alentador, especialmente después de que no estaba en ninguna parte en Spa de alta velocidad similar.

"Estoy de acuerdo en que fue una carrera muy fuerte de ambos pilotos", dijo. “Desafortunadamente, del lado de Lando, tuvimos demasiados problemas que impidieron obtener un resultado aún mejor porque supongo que con una carrera limpia, podría haber sido posible obtener una quinta posición".

“Incluso después de perder la posición ante Fernando [Alonso] en el reinicio del coche de seguridad virtual, en realidad estábamos en posición de adelantarlo de nuevo en la pista, lo que fue alentador de ver.

"Esperábamos muchos más problemas en términos de ritmo con nuestro coche este fin de semana, así que eso fue muy alentador".