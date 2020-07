El día que México perdió a su único ganador en Fórmula 1

El nombre de Pedro Rodríguez continúa como el referente del deporte motor en México. En su leyenda está ser hasta ahora el único hombre que ha ganado dos grandes premios de Fórmula 1 para el país, pero que además, cuenta con la única victoria en la clasificación general de las 24 Horas de Le Mans (1968) para un mexicano.

Es por eso que cuando el 11 de julio su vida terminó, su pérdida no solo caló en su país, sino en el mundo del deporte motor, porque uno de los mejores exponentes de esa época había partido, justo en el momento en que su temporada en la máxima categoría estaba repuntando al ubicarse cuarto del campeonato de pilotos, empatado con nueve puntos con Mario Andretti, que era tercero, pero también igualado junto al sueco Ronnie Peterson, y apenas unas semanas después del intenso duelo sobre la lluvia que vivió en Zandvoort contra Jacky Ickx.

Pero el destino es caprichoso y a veces hace que las situaciones más irreales se repitan. Así como la vida de Ricardo, su hermano, terminó en una carrera que algunos no querían que disputara (el GP de México de 1962, carrera no valida del calendario de F1), la de Pedro acabó en la Nuremberg 200, una competencia de la Interseries europea, de la que muchos de sus conocidos, reconocieron después de la tragedia, no querían que estuviera.

Pedro llegó ahí para tomar los controles de un Ferrari 512M del suizo Herbert Muller, a quien el mexicano conocía como compañero de equipo luego de una participación en la Targa Fioro de ese año.

A cambio de competir ahí recibiría una importante compensación económica que, en palabras del historiador Carlos Jalife, autor del libro Los hermanos Rodríguez, equivaldría a la mitad del sueldo que cobraba en el equipó BRM dentro de la máxima categoría.

El trazado era un circuito callejero conocido como Norisring, el cual aún se usa para las visitas del campeonato alemán de turismos (DTM), pero con modificaciones respecto a lo que en su momento Rodríguez enfrentó.

El mexicano arrancó el domingo desde la cima y se mantuvo ahí hasta el trágico giro 11 cuando uno de sus neumáticos explotó. Esto provocó que impactara contra la barrera del lado derecho. La fuerza del golpe lo proyectó al otro lado donde el Ferrari comenzó a incendiarse.

La gente de seguridad de la pista intentaba abrirse camino entre los participantes que apenas reducían la velocidad ante la presencia de la bandera amarilla. La rudeza del impacto provocó fracturas en la base del cráneo de Rodríguez, además de quemaduras importantes en su cuerpo.

El personal de seguridad se enfrentó una situación difícil, teniendo que sacarlo en tres ocasiones de un paro cardiorespiratorio mientras el tiempo transcurría camino al hospital.

Pero el daño ya estaba hecho, y a las 15:30 horas de ese día, un cuarto paro cardiáco terminó con la vida del único mexicano que ha ganado en la Fórmula 1.

El procurador local Werner Brockelt dictaminó tiempo después que el accidente había sido consecuencia de: “una avería en la rueda delantera derecha fue la causa del accidente en el que perdió la vida Pedro Rodríguez. Si la rueda se soltó del aro o si reventó, como dicen algunos espectadores, no podrá determinarse”, apuntó el reporte del especialista rescatado en el libro de Carlos Jalife.

El trágico suceso llegó justo a la mitad del calendario de Fórmula 1, y a pesar de no tomar parte en las últimas seis carreras, sus nueve puntos le valieron para concluir décimo del campeonato de pilotos, apenas cuatro unidades por detrás de Clay Regazzoni y a tres de alcanzar a Mario Andretti.

Con 31 años, cinco meses y 24 días, el fuego de la vida se apagaba para quien es la figura que todo aquel mexicano que aspira con llegar a la Fórmula 1 quiere igualar.

