Las mejores películas y documentales sobre Fórmula 1

Sólo en los últimos 10 años han aparecido en el mercado una amplia gama de documentales basados en la F1, y ahora es el momento perfecto para aprovechar la reciente moda de las películas sobre deportes de motor.

Para los aficionados a la F1, volver a ver un clásico como Grand Prix o descubrir un nuevo favorito en Ferrari: Race to Immortality es una garantía para disfrutar de la velocidad.

Todas estas películas están disponibles sin levantarse del sofá y en este artículo las iremos repasando una por una y dónde encontrarlas, aunque la situación sobre esto último puede variar de región en región.

Gran Premio de 1966

Esta película ganadora de un Oscar narra la historia de una temporada ficticia de carreras de gran premio, entrelazando secuencias de acción con un trío melodramático de historias de amor. Aunque el argumento en sí ha recibido algunas críticas a lo largo de los años, son las carreras las que la convierten en uno de los mayores éxitos del director John Frankenheimer. Rodada parcialmente en circuitos durante los fines de semana de carreras reales de F1, Grand Prix combina la nostalgia de la época dorada del automovilismo con secuencias de carreras que plantan cara incluso a sus homólogas modernas más avanzadas técnicamente. Este es el clásico: imprescindible para todos los aficionados a la F1.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

McLaren

La historia de Bruce McLaren se cuenta a través de nuevas secuencias dramatizadas junto a la película original y con el apoyo de entrevistas con quienes lo conocieron. Lo más sorprendente del documental es que deja clara la asombrosa dedicación y lealtad que inspiró en quienes trabajaron para él en su viaje desde sus humildes comienzos en Nueva Zelanda hasta la cima del automovilismo. Mientras McLaren vuelve a ser protagonista en la F1 actual tras un par de años difíciles en el presente, el viaje de su pionero fundador sigue siendo conmovedor.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

1: Life on the Limit

1: Life on the Limit tiene la última palabra en lo que a entrevistas se refiere, con una plétora de estrellas del automovilismo, desde John Surtees a Lewis Hamilton, que dan su opinión sobre los peligros del automovilismo del pasado y del presente. El viaje desde los primeros días de las carreras hasta la F1 moderna ha sido largo y la lucha por mejorar las medidas de seguridad ha sido igual de larga. Combinando imágenes desconocidas y de archivo, el documental pone de relieve lo difícil que es equilibrar seguridad y emoción en un deporte que es intrínsecamente peligroso.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

Rush

La recreación cinematográfica de Ron Howard de la temporada de F1 de 1976 merece la pena que la vean tanto los aficionados a la F1 como los que no lo son. Rush capta a la perfección la intensidad de la batalla entre James Hunt y Niki Lauda por el título, sin miedo a profundizar en la brutalidad de la recuperación de Lauda tras su accidente en Nurburgring, que le cambió la vida. Esta película tiene todo el glamour de Hollywood (protagonizada por las estrellas del Universo Cinematográfico Marvel Chris Hemsworth y Daniel Bruhl como Hunt y Lauda respectivamente) pero eso no le quita su espíritu de competición.

Netflix: Disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

Más que nada, Williams es una mirada íntima al corazón de la familia Williams. Una combinación de imágenes nuevas y de archivo cuenta la historia desde que Frank Williams fundó el equipo hasta que su hija Claire toma las riendas. En el punto de mira está Virginia Williams, esposa de Frank y madre de Claire, y el papel que desempeñó en el éxito de la familia. Entrevistas con Nigel Mansell y Patrick Head, entre otros, ayudan a dar vida a la historia de una auténtica empresa familiar.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

Weekend of a Champion

Roman Polanski tuvo la suerte de ser amigo íntimo de Jackie Stewart, lo que hizo que su documental de 1971 sobre el fin de semana de Stewart en el Gran Premio de Mónaco fuera una auténtica revelación. Con tanto acceso a la propia estrella, el documental ofrece a los aficionados una ventana a la vida de un piloto de carreras durante un gran premio, desde la seriedad de las carreras hasta los momentos desenfadados de diversión. Para los que quieran ser una mosca en la pared de un campeón del mundo, ésta es su oportunidad.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

Crash and Burn

Tommy Byrne ha desaparecido de la conciencia pública, pero Crash and Burn está haciendo todo lo posible para invertir esa tendencia. El piloto irlandés fue mencionado en una ocasión al mismo nivel que Ayrton Senna y esta película analiza las razones por las que nunca llegó a ser un nombre conocido. La inaccesibilidad y el esnobismo de la F1 se llevan una paliza, al igual que el temperamento fogoso de Byrne, y la culminación es un potencial incumplido. La película no deja lugar a dudas de que fue una pérdida para todo el mundo del motor que este pintoresco personaje nunca pudiera encontrar su sitio en el brillante mundo de la F1.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

Ferrari: Race to Immortality

Ferrari: Race to Immortality documenta la época dorada de los años 50, cuando Ferrari alcanzaba la fama. Tragedia y triunfo se dan la mano con Enzo Ferrari en el centro construyendo su imperio. Al contar la historia de cómo Ferrari se convirtió en leyenda, el documental pone de relieve la rica historia del automovilismo de la escudería, desde el drama cinematográfico hasta la angustia y el éxito teñidos de tristeza.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

Senna

No hay nadie en el automovilismo que capture la imaginación como Ayrton Senna. Este documental cubre su vida desde 1984 hasta su muerte en 1994, haciendo uso de abundantes imágenes inéditas. Todo el mundo sabe lo que ocurrió aquel fin de semana en Imola, pero seguir a Senna a lo largo de una década de su vida hace que su repentino final sea impactante y profundamente conmovedor. Senna se ha ido, pero no ha caído en el olvido, y el éxito de este documental demuestra hasta qué punto sigue habiendo apetito por conocer la leyenda.

Netflix: No disponible

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: Disponible

Google Play: Disponible

Motorsport Heroes

El primer encargo cinematográfico de Motorsport Network llegó de la mano del aclamado guionista de Senna, Manish Pandey. Motorsport Heroes cuenta la historia del doble campeón de F1 Mika Hakkinen, la leyenda de Le Mans Tom Kristensen, la única mujer ganadora de rallies en el WRC Michele Mouton, el ex piloto de Ferrari Felipe Massa y la leyenda de la F1 Michael Schumacher. Sus 111 minutos de duración constituyen una experiencia emocional, respaldada por imágenes de archivo de las carreras de todos los pilotos.

Motorsport.tv: Disponible mediante suscripción a Motorsport.tv en los paquetes mensuales o anuales.

Los pilotos caminan por la pista hacia un grupo de fotógrafos Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Drive to Survive

Drive to Survive, de Netflix, quizás el documental de Fórmula 1 más conocidos, ofrece un acceso inigualable entre bastidores a los equipos y pilotos de F1. Muestra tanto las carreras como a las personas que las hacen posibles, proporcionando a los espectadores una visión poco común detrás del telón de la Fórmula 1 y mostrando cómo se desarrollan realmente los acontecimientos (en lugar de la versión de relaciones públicas que se puede leer después de los hechos). Drive to Survive ha sido criticada por los aficionados a la Fórmula 1 debido a su interpretación creativa de algunos acontecimientos y a la dramatización de otros, pero es una puerta de entrada perfecta al mundo de la F1 para los nuevos fans.

Netflix: Disponible con suscripción

Amazon Prime Video: No disponible

YouTube Movies: No disponible

Google Play: No disponible

uan Manuel Fangio, Mercedes W196, GP de Gran Bretaña de 1955 Foto: Motorsport Images

Vida de velocidad: La historia de Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio es considerado como uno de los mejores pilotos de Fórmula 1. Sin embargo, como su última carrera de F1 fue hace más de 60 años, la historia que hay detrás de su nombre es relativamente poco conocida. Este documental pretende arrojar luz sobre esa historia, abarcando tanto su carrera en las carreras como su vida en general a través de imágenes de archivo, entrevistas con sus contemporáneos y competidores, así como lo que hizo después de competir. Para quienes quieran saber por qué Fangio es considerado uno de los mejores, este documental es imprescindible.

Netflix: Disponible con suscripción

Amazon Prime Video: No disponible

YouTube Movies: No disponible

Google Play: No disponible

Jochen Rindt con el jefe de equipo Colin Chapman, Lotus Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

Rindt: Uncrowned Champion

Jochen Rindt fue Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 1970 y es, hasta la fecha, el único campeón póstumo. Este documental de Sky Sports analiza quién fue Rindt y la carrera que se vio trágicamente truncada. Desde entrevistas con pilotos hasta impresionantes imágenes de los años 60 y 70, Jochen Rindt: Uncrowned Champion capta el glamour y el peligro que eran sinónimos de la Fórmula 1 de la época.

YouTube: Gratuito para determinadas regiones

Willy T. Ribbs probando el Brabham BT54, Pruebas de Fórmula 1, Estoril, Portugal, diciembre de 1985 Foto: Motorsport Images/Sutton Images

Uppity: La historia de Willy T. Ribbs

Aunque no trata totalmente sobre la Fórmula 1, Uppity sigue la vida y la carrera de Willy T. Ribbs, un piloto de carreras afroamericano que se labró un camino en el automovilismo. Desde sus comienzos en la serie británica FF1600 hasta convertirse en el primer afroamericano en probar un Fórmula 1 y clasificarse para la Indy 500, muestra las dificultades y el racismo que tuvo que soportar en su viaje, y su impulso imparable para superarlos.

Netflix: Disponible con suscripción

Amazon Prime Video: Disponible

YouTube Movies: No disponible

Google Play: No disponible