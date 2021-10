Pérez: la lluvia afectó mi última vuelta en la calificación en Austin

Sergio Pérez tuvo una sesión de clasificación destacada durante el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 2021, y el mexicano cumplió al convertirse en un contendiente por la pole position aunque al final no estará en la primera línea.

El integrante de Red Bull Racing lideró la última práctica del viernes y la tercera sesión del sábado por la mañana por lo que se esperaba fuera competitivo en la ronda para definir la parrilla de salida.

En la Q2 pasó por un leve susto cuando en su primer intento excedió los límites de la curva 19 y se vio obligado a presionar en los últimos minutos para asegurar la séptima plaza y su avance a la ronda de los 10 más rápidos.

Al iniciar la última etapa, Pérez se fue de inmediato a la primera posición con una vuelta de 1m33.180s, suficiente para aventajar por 0.019 segundos a Verstappen. El registro del mexicano fue superado por Lewis Hamilton y finalmente por su propio compañero de Red Bull para arrebatarle la pole position.

El mexicano se mostró molesto por la radio del equipo al cruzar la meta porque pensaba que tenía el potencial para sumar su primera pole position dentro del Gran Circo, pero de inmediato recibió la felicitación de Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, quien calificó su labor de “fantástico”.

Al hablar para los micrófonos de la Fórmula 1, Pérez explicó que la ligera lluvia que comenzó a caer en los minutos finales lo afectó en su intento por reducir su registro.

“Sí, estuvimos muy cerca en la última vuelta. Creo que hemos hecho un gran trabajo como equipo”, expresó el mexicano.

“Desgraciadamente, mi intento final no ha sido tan bueno en toda la vuelta, he mejorado bastante en el primer sector pero no he podido mantenerlo progresivamente. Creo que la lluvia ha sido un poco demasiado fuerte en el sector final, había manchas de lluvia y he perdido un poco de agarre en dos curvas y con eso se esfumó mi delta”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero para Red Bull la posición de Pérez es vital de cara a la lucha por el campeonato de pilotos y de constructores. Primero porque Lewis Hamilton estará detrás de Verstappen y apenas una posición por delante del mexicano, además de que Valtteri Bottas perderá posiciones luego de su cuarto posición del sábado.

Checo espera que sus habilidades para administrar los neumáticos funcionen a su favor el domingo.

“Es una carrera muy larga, creo que la posición de clasificación no es demasiado relevante. Creo que mañana vamos a tener una carrera muy larga, habrá mucha degradación con estos neumáticos y estoy deseando que llegue”, finalizó.