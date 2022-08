Pérez explica la razón de su mala arrancada en Bélgica

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez logró el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica 2022 luego de una carrera en la que arrancó desde la misma posición, pero cediendo la victoria ante su compañero de equipo en Red Bull Racing, Max Verstappen.

El arranque no fue sencillo para Checo Pérez. El mexicano largaba a lado del Ferrari de Carlos Sainz, pero pronto descendió detrás del Alpine de Fernando Alonso y los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell.

¿Qué sucedió en ese momento? El mexicano dijo que toda la caída se debió a una mala salida ocasionada por el clutch.

“No empecé bien. Ha sido una salida muy mala, perdiendo muchos puestos”, expresó Pérez en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Creo que hubo algo con el embrague. En cuanto lo he soltado, los neumáticos han patinado y aquí (en Spa) esto se penaliza mucho. Aquí, si tienes una mala salida, es probablemente uno de los peores lugares para hacerlo porque el asfalto es muy duro al principio”.

Cuando Pérez patinó quedó a merced de sus rivales, aunque logró remontar rápidamente al segundo lugar luego de superar a Russell, pero también ayudado por el contacto entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

“Por suerte, me las arreglé para mantenerme fuera de los problemas y conseguí adelantar a George a la curva 5. Y luego hubo un incidente entre Fernando y Lewis, así que volví a la segunda posición. Luego llegó el safety car y nos devolvió a nuestra posición general”.

Una vez que Checo Pérez estuvo segundo no encontró la forma de alcanzar al Ferrari de Carlos Sainz. El mexicano señaló que tal vez arrancar con el compuesto medio no fue lo correcto dado que su degradación no era como estaba pensada y eso castigó su ritmo en el arranque de competencia.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

“No pude ir lo suficientemente pronto sobre Carlos. Estaba gestionando el neumático, empezando con el medio, era probablemente un poco más duro de lo esperado en la degradación en el ritmo inicial”.

Al hablar de la remontada de su compañero Verstappen, simplemente señaló que el neerlandés se encontraba en otro nivel, pero espera que la situación sea diferente en el GP de los Países Bajos donde considera que sus rivales volverán a estar en la contienda.

“Creo que el coche fue sin duda el más rápido y especialmente Max fue muy impresionante. Todo el fin de semana, especialmente en la carrera, estaba en otro nivel hoy. Así que es genial, pero creo que este rendimiento fue específico de la pista. Creo que cuando volvamos a Zandvoort tendremos a los Ferrari y a los Mercedes de nuevo en la lucha”, finalizó.