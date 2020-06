Pérez espera un inicio "difícil de entender" en Austria

El piloto mexicano disfrutó de una sólida pretemporada con Racing Point, cuyo RP20 se mostró muy competitivo en febrero pasado, lo que llevó a que le resulte "muy doloroso" no salir a la pista en Melbourne cuando la carrera fue cancelada y la F1 entró en pausa por la pandemia del COVID-19.

Ahora, con el inicio de la temporada 2020 ya confirmado oficialmente para el 5 de julio en el Gran Premio de Austria, Pérez analizó cómo imagina que será salir nuevamente a la pista.

"Va a ser un poco raro, incluso tal vez difícil de entender en un inicio por todos los cambios, pero tendremos que adaptarnos a todo", dijo el piloto de Guadalajara.

"Será diferente a como está el mundo, será duro, pero por otro lado es importante estar de regreso. Para los aficionados saber que la F1 está en su país y no poder asistir a la pista también va a ser difícil y para nosotros correr sin ellos será algo triste. Pero es lo que tenemos por ahora y sin duda es mucho mejor que seguir sin correr".

Como es habitual, "Checo" Pérez había trabajado intensamente en su preparación física para llegar en óptimas condiciones a marzo, y si bien nunca dejó de trabajar, en mayo retomó el entrenamiento intenso para ponerse a punto al 100%.

"No dejé de entrenar y desde hace dos semanas mis preparadores físicos ya están en Guadalajara para trabajar con mayor intensidad y con una programación de cara al arranque de la temporada. Es como una segunda pretemporada, lo único diferente fue no tener certeza de cuándo íbamos a comenzar a correr", dijo.

Más allá de las ganas de empezar a competir nuevamente, Pérez se mostró agradecido porque la falta de carreras le permitió estar con sus seres queridos una cantidad de tiempo que resulta imposible en condiciones normales siendo piloto de F1.

"Tenía más de 15 años sin estar en casa o con mi familia tanto tiempo. Fue como experimentar la vida si ya no corriera. Todo esto me mostró que vivimos en una burbuja llamada Fórmula 1 en la que todo el tiempo estás pensando solo en eso y en que todo gira en torno a ella. Salir de la burbuja me mostró la importancia de las cosas, de la familia, de valorar algo tan simple como ir al parque con tus hijos", valoró el mexicano.