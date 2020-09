Pérez: muchos pensarán que he tenido mala suerte en la F1

Previo al Gran Premio de Italia, Sergio Pérez y Racing Point anunciaron que no concluirían el acuerdo previo de tres años firmado en 2019 y que entró en vigor esta temporada, con la salida del piloto mexicano del equipo al concluir 2020 para dar paso a la llegada de Sebastian Vettel.

La noticia fue dada a conocer primero por Pérez con un comunicado de prensa en el que expresó su sentir luego de que el equipo decidió no cumplir con un acuerdo firmado.

"En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros", dijo en ese documento.

Aunque ya han pasado semanas del suceso, este miércoles Pérez dio a conocer un video en su canal de YouTube.

Bajo el nombre de: No esperaba de mi salida del equipo, pero así es la F1; Checo relató como recibió la noticia mientras caminaba en el parque de Monza, lugar donde se encuentra el circuito que alberga el GP de Italia.

Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Si bien él recordó que no esperaba esta decisión de Racing Point y que no contaba con un plan B, resaltan las declaraciones en respuesta a comentarios de la mala suerte que se ha encontrado en su paso por la Fórmula 1.

Tan pronto se dio el anuncio de su salida, en redes sociales se recordó el momento en que McLaren lo cortó a finales de 2013. El mexicano llegó al equipo de Woking con la ilusión de que sería el lugar donde conseguiría su primera victoria en la máxima categoría, pero al final se convirtió en una temporada en que no logró podios.

Ese movimiento se dio luego de que la oportunidad de ascender a Ferrari, de quienes era parte de la academia de desarrollo, parecía no se daría como él esperaba.

“Mucha gente pensara que mala suerte he tenido en la F1, quizás no he sido el más afortunado en los momentos y tal”, expresó el mexicano.

“Estar aquí 10 años, el éxito, la cantidad de buenas cosas que he tenido aquí, hablan mucho más que cualquier otra cosa”.

“Yo de mi parte siento que he sido afortunado de ser parte de este mundo tan difícil, pertenecer a este complicado mundo en donde es tan difícil de estar”.

Pérez dijo recientemente que las opciones más claras para continuar en la categoría no lo convencen de momento, pero espera tener un panorama más claro en estas dos semanas.

VIDEO: Mira las declaraciones de Sergio Pérez