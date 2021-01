Pérez a Racing Point y Stroll: me dieron coche para mostrar mi talento

Cuando Ferrari anunció que no renovarían el contrato de Sebastian Vettel para la temporada 2021 de Fórmula 1, uno de los pilotos que tenía hasta ese momento su lugar asegurado en un mediano plazo era Sergio Pérez.

El piloto mexicano había firmado en 2019 una extensión de su acuerdo por tres años, por lo que su futuro parecía seguro en la parrilla de la máxima categoría. Pero el movimiento de Vettel abrió una puerta a Racing Point para contratar a un cuatro veces campeón del mundo.

De inmediato se especuló que Pérez podría ser el piloto sacrificado para darle lugar al teutón, dado que nadie esperaba la salida de Lance Stroll, hijo del dueño del equipo, Lawrence. El rumor llegó a su fin con el anuncio de la llegada de Vettel y dejando al mexicano con pocas opciones para continuar en la parrilla.

Pero la historia de suspenso de Checo terminó en diciembre cuando Red Bull decidió contratarlo en sustitución del tailandés Alexander Albon.

El mexicano no recriminó la decisión de Stroll y en cambio, en declaraciones publicadas por la web de Fórmula 1, dijo que el tener un coche competitivo como lo era el RP20 en la temporada que recién finalizó fue clave para ayudarlo.

"Mucho crédito para el equipo porque me dieron un auto este año del que puedo demostrar de lo que soy capaz, así que eso es algo muy especial", expresó el mexicano.

“Normalmente los finales no son muy felices, pero creo que este lo es, porque dejar de esa manera el equipo con el que he estado durante siete años es definitivamente especial, y fue un día muy que nunca olvidaremos, así que me complace dejar el equipo en esta altura”, dijo Checo luego de su victoria en Sakhir.

Pérez agregó que con la llegada de Lawrence Stroll a la dirección, el equipo experimentó un cambio respecto a Force India que demostró un crecimiento.

“También un gran mérito para Lawrence, porque cuando llegó al equipo, gracias a él, en cierto modo esta victoria se concretó, porque ha llevado a todo el equipo a un nivel diferente, con el nivel de inversión que ha hecho, y yo he podido aprovechar eso para conseguir esta victoria”.