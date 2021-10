Por qué la expansión de McLaren a otras series lo beneficia en F1

Se te perdonará que te preguntes por qué un equipo grande que no había ganado un gran premio durante casi una década hasta el triunfo de Daniel Ricciardo en Monza está extendiendo sus alas más allá de la Fórmula 1; especialmente cuando ese equipo, a pesar de ese bienvenido 1-2 en Italia, forma parte de un grupo con problemas financieros, que ha tenido que hacer difíciles recortes, hasta el punto de que ahora alquilar la casa en la que se gastó 300 millones de libras en construir.

Pero con la creciente participación de McLaren en IndyCar, Esports y Extreme E, junto con las posibilidades de Fórmula E y el Campeonato Mundial de Resistencia, hay al menos un precedente histórico: se trata de una empresa arraigada a meterse en diferentes tipos de competencias del deporte motor, aunque no lo haya hecho durante los más recientes años.

Cuando la fábrica, tal como era, tenía un suelo de tierra y se podía contar el número de empleados con una mano, Bruce McLaren disputó con energía varios eventos de coches deportivos antes de comprometer a la empresa con la Fórmula 1. E incluso entonces, su pequeño grupo siguió construyendo y vendiendo chasis de monoplazas y sportscars a los clientes, al tiempo que realizaba campañas simultáneas en la F1 y en el lucrativo campeonato de coches deportivos Can-Am, además de participar en la Indy 500.

En aquella época, el hecho de tener que trabajar con el personal en un programa tan extenso de viajes por todo el mundo resultaba muy agotador, y no sería tolerado en una época en la que los recursos humanos están más desarrollados. El crecimiento y la evolución de la F1 también desaconsejaban la realización de múltiples campañas, ya que su calendario se ampliaba y las exigencias técnicas se multiplicaban.

Bajo el liderazgo de Ron Dennis, McLaren se centró en la F1 y prosperó en la pista durante la década de 1980, para luego desarrollar exitosos negocios paralelos en electrónica y tecnología y fabricación de coches de carretera. Sin embargo, la caída en el nivel de competencia en la última década resultó costosa. En el momento de la destitución de Dennis en un golpe de timón en 2016, McLaren se había convertido en un grupo tecnológico rentable con una empresa de carreras deficitaria.

Brown dice que McLaren está dejando de ser una empresa tecnológica Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La nueva dirección del grupo parece estar deshaciendo la gran visión de Dennis de McLaren como líder tecnológico patriótico y volviendo a sus orígenes como organización de carreras y constructor de coches (Bruce McLaren construyó un prototipo de carretera poco antes de su muerte, lo que hizo que se archivaran los planes). Cuando GP Racing le preguntó si McLaren ha dejado de ser una empresa tecnológica, su director general, Zak Brown, es inequívoco.

"Exactamente", dice. "McLaren está en el negocio de las carreras y hay dos maneras de ofrecer valor a nuestros accionistas. Una es, obviamente, ser un negocio rentable. Pero la mayor ganancia es construir el valor de la franquicia, el valor de toda la operación. Pero todo se relaciona también con el apoyo y el crecimiento de nuestro equipo de F1. Así que, aunque las diferentes actividades de competición -Extreme E, Esports e IndyCar- se sostienen por sí mismas, también ayudan a construir la marca de Fórmula 1”.

En la F1, McLaren ha tenido un éxito notable a la hora de reunir una cartera de patrocinadores para reemplazar el modelo anterior, que consistía en depender de un socio titular de gran envergadura. La expansión a otras series abre la posibilidad de acceder a nuevos mercados, ya sea en espacios en los que la Fórmula 1 no tiene tanta presencia como en otros lugares, o en sectores demográficos que la F1 aún no ha abordado adecuadamente, pero que son de vital interés para los socios potenciales.

El Extreme E, en el que vehículos todoterreno con motor eléctrico compiten fuera de la carretera, es visto con escepticismo en algunos sectores -la justificación de "resaltar los entornos remotos amenazados por el cambio climático" corriendo a través de ellos parece bastante débil-, pero contiene un poderoso mensaje de diversidad, al obligar a que cada coche tenga un conductor y una conductora. Del mismo modo, los deportes electrónicos son ambiciosos, diversos y accesibles, ya que las barreras financieras de entrada son mucho más bajas que las del deporte motor convencional.

"Para la mayoría de nuestros socios, Norteamérica es un mercado muy importante", dice Brown. "Así que al tener un programa de IndyCar, tenemos una oferta más amplia y profunda para nuestros socios comerciales que dicen que Norteamérica es realmente importante. La F1 está creciendo allí, pero tener un equipo de IndyCar lo impulsa, y sé que algunos socios se han unido a nosotros porque teníamos una mayor presencia en Norteamérica que la F1 por sí sola".

Brown dice que el equipo de F1 se ha visto reforzado por tener una escuadra de IndyCar a su lado Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Arrow Electronics, que es nuestro patrocinador principal en la IndyCar, se ha unido a nuestro equipo de F1, y BAT, que es un socio principal en la F1, se ha unido a nuestro equipo de IndyCar, junto con Tezos, Darktrace, etc. Así que, aunque la IndyCar es un negocio rentable, es genial para nuestra marca porque también ha ayudado a traer más socios a la F1”.

"Es el mismo concepto con el Extreme E: la sostenibilidad, fuimos el primer equipo en ser neutral en carbono en 2011. La mayoría de los otros equipos ahora están luchando por hacer esa misma afirmación. McLaren ha sido fiel a la sostenibilidad desde hace una década y Extreme E es una gran manera para McLaren Racing de destacar nuestras credenciales de sostenibilidad, y lo mismo con el género y la diversidad, temas muy importantes para nuestros socios”.

"Y luego el mismo concepto con Esports - fuimos el primer equipo de F1 en entrar en los Esports de una manera significativa. Está enfocado en la generación más joven, el automovilismo de base si se quiere, y la diversidad, porque hay hombres y mujeres de todo el mundo que quieren tener un volante en sus manos. Nos da ese público más joven hacia el que la F1 se dirige, pero que aún no está donde tiene que estar".

Brown afirma que McLaren Racing está en camino de obtener beneficios en los próximos años, siempre que los ingresos crezcan y el límite presupuestario de la Fórmula 1 continúe su camino desde los 145 millones de dólares anuales actuales hasta los 135 millones en 2023. Y necesita obtener beneficios, ya que el Grupo McLaren se ha visto obligado a vender la plata de la familia para mantenerse a flote en las últimas temporadas. Tras haber aprovechado su colección de coches patrimoniales para comprarle a Dennis su 25% de participación en 2017, McLaren tuvo que buscar en otra parte cuando se produjo una crisis de liquidez durante los primeros meses de la pandemia de 2020; la rama de Automoción, que antes era rentable y había apuntalado los ingresos, no pudo seguir haciéndolo al agotarse las ventas.

McLaren consiguió un préstamo de 150 millones de libras del Banco Nacional de Bahréin (un destino obvio ya que el fondo soberano de Bahréin posee el 62,6% de la empresa) y planeó despedir a 1.200 empleados, aunque finalmente sólo se marcharon 800. También puso en el mercado el Centro Tecnológico McLaren por 200 millones de dólares, que finalmente vendió a la firma de inversión GNL por 170 millones de libras. En diciembre de 2020 ellos vendieron una participación minoritaria en McLaren Racing al inversionista deportivo estadounidense MSP Sports Capital.

El Centro Tecnológico de McLaren ha sido vendido como parte de los esfuerzos de refinanciación Photo by: GP Racing

La ingeniería financiera ha continuado a buen ritmo este año. En julio, McLaren anunció una nueva ronda de refinanciación por valor de 550 millones de libras esterlinas, de los cuales 400 millones de libras esterlinas eran nuevos capitales procedentes del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y de la sociedad de inversión Ares Management, y otros 150 millones de libras esterlinas procedentes de los actuales accionistas a través de acciones preferentes y garantías de acciones. Esto permitió a McLaren pagar el préstamo del Banco de Bahréin. Más recientemente, ha vendido su división McLaren Applied, que ha suministrado la ECU estándar de la F1 desde 2008. Considerada en su día como el principal motor de crecimiento del grupo, McLaren Applied ha sido vendida a su actual dirección, respaldada por la empresa de capital riesgo Greybull Capital, especialista en activos en dificultades que también se ha abalanzado sobre los restos de Monarch Airlines y Carillion.

Esto deja a los sectores de la industria automotriz y carreras como generadores de ingresos de McLaren. Cuando GP Racing le preguntó si esta era una decisión estratégica o una ingeniería financiera necesaria, Brown reiteró que los coches y las carreras son el futuro de McLaren.

"Paul Walsh, nuestro presidente, consideró que nuestro negocio principal es que somos una empresa de automóviles y carreras", dice Brown. "No se trataba de las necesidades financieras, sino más bien de dónde quiere estar estratégicamente el Grupo McLaren a largo plazo, y quieren estar en el negocio de la automoción y las carreras".

"Se prevé que en un par de años obtenga beneficios. Y sospecho que otros equipos de F1 ya lo harán, que es realmente cómo debe funcionar un negocio y una franquicia deportiva. Y creo que es por eso que ahora se ven inversores que vienen y adquieren equipos. Vas a ver que las franquicias de F1 se vuelven mucho más valiosas y más en línea con lo que se ve con los equipos de la NFL y la NBA. Dejando a un lado a Ferrari, porque está combinada con la compañía de coches de calle, hay que preguntarse por qué los equipos de F1 cotizan por menos de mil millones de dólares -en algunos casos bastante menos- en un deporte que es globalmente más grande y tiene más ingresos que otros deportes".

McLaren Racing ocupa actualmente la franja "significativamente menor" de Brown: el acuerdo con MSP Sports Capital valoró la empresa en 560 millones de libras. El equipo de F1 sigue floreciendo bajo el liderazgo de Andreas Seidl, contratado en 2019, mientras que McLaren está en proceso de ampliar su participación en la escuadra Schmidt-Peterson de IndyCar a la que se unió como socio en 2020, un proceso que Brown compara con "alquilar antes de comprar".

McLaren aún evalúa su entrada a la Fórmula E. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Queda la posibilidad de una mayor expansión en la Fórmula E, en la que McLaren tiene una opción para unirse a la parrilla en la novena temporada, y en las carreras de coches deportivos a través de la próxima clase LMDh, que será elegible para competir en el Campeonato Mundial de Resistencia y la serie IMSA con sede en Estados Unidos. En la actualidad esos proyectos solo se están evaliado y hay quienes creen en el mundo del automovilismo que la posible entrada a la Fórmula E solo es una estratagema orquestada por los jefes de la serie en un momento en el que FE necesitaba desesperadamente dar buenas noticias, ya que Mercedes, BMW y Audi han anunciado su salida de la serie.

"Sabemos que históricamente los fabricantes van y vienen del deporte del motor. Así que la marcha de Mercedes no es positiva, pero la permanencia de Jaguar sí lo es. Y también oímos hablar de otros fabricantes que probablemente van a entrar".

"Eso impulsará nuestra toma de decisiones y, por supuesto, estamos prestando atención a las tendencias cuando revisamos las actividades del automovilismo. Tiene que encajar con nuestra marca. Tiene que ser económicamente viable. Tiene que apoyar nuestra misión en la F1 y no puede ser una distracción operativa, esa es la lente con la que miramos. IndyCar, Extreme E y los Esports cumplían todos esos requisitos, y la Fórmula E y el WEC siguen siendo revisados según esos criterios. Tomaremos la decisión a finales de año".

McLaren Automotive, al igual que la mayoría de los fabricantes de automóviles, está tanteando su camino hacia un futuro electrificado, por lo que existe un potencial interés por ese proyecto. Andretti Autosport, que gestionó el equipo de BMW durante la presencia oficial de la marca alemana, se ha asociado con McLaren antes, cuando Fernando Alonso disputó la Indy 500 en un coche Andretti con marca McLaren en 2017.

Ese programa fue mucho más exitoso que cuando McLaren intentó ir por su cuenta dos años más tarde, y las lecciones extraídas de eso - evitar esas "distracciones operativas" – han sido la base para las recientes expansiones de McLaren en categorías paralelas. Si entra en la Fórmula E y en el WEC, lo hará a través de socios que podría colonizar más tarde si los proyectos se consideran un éxito. No habrá vuelta atrás a los días en que Bruce McLaren, Denny Hulme, Tyler Alexander y otros recorrían el mundo, corriendo en carreras de F1 un fin de semana y en Can-Am al siguiente.

"Nada puede distraer a nuestro equipo de F1", dice Brown. "Como experimenté en Indianápolis en 2019, si no das la misma dedicación a la Extreme E, a la IndyCar o incluso a los Esports, fracasarás. Se trata de construir diferentes equipos compartiendo algunos recursos técnicos, tecnologías, cosas que están de regreso en la fábrica. Pero no voy a tener a una persona trabajando en la F1 un fin de semana, y luego van y trabajan en la IndyCar. Eso claramente no funcionó en 2019".

Brown dijo que aprendió lecciones de su caída en IndyCar en 2019. Photo by: Motorsport Images

El intento de McLaren de realizar una campaña completa en la IndyCar con Alonso en 2019 fracasó estrepitosamente, ya que la política de motores (Honda, comprensiblemente, no quería volver a trabajar con Alonso) le obligó a separarse de Andretti y a reducirse a un solo coche para Indianápolis, para el que no se clasificó. La letanía de errores fue cómica, desde que el coche se pintó del color equivocado hasta que Brown tuvo que pedir prestado un volante a Cosworth porque el diseño interno no estaba terminado.

"Había contratado a Andreas Seidl [como director del equipo de F1], pero no empezó hasta Barcelona", dice Brown. "Tenía a Gil [de Ferran] en la F1 [como director deportivo], pero su primera carrera en la IndyCar fue las 500. Debería haber esperado más tiempo porque lo hice mal y pagué el precio, así que aprendí mucho de eso. Ahora todo el mundo de McLaren en el equipo de la IndyCar está dedicado a ese proyecto. Son personal del pasado de la F1, pero no tienen doble papel porque no puedes estar en dos sitios a la vez".

"El 2019 fue probablemente un año demasiado temprano en mi aprendizaje allí. No pude darle a la IndyCar el tiempo y la atención que merecía y para muestra de ello el resultado que obtuvimos. Eso es culpa mía”.

Así que es probable que McLaren siga explorando otros caminos del automovilismo, pero de forma gradual, cautelosa y rigurosa.

"Cuando me uní a McLaren, sentí que lo mejor era estar en múltiples formas de automovilismo, como lo hemos hecho históricamente", dice Brown. "Esa fue siempre mi visión cuando llegué, pero todo es cuestión de tiempo y de asegurarse de que estamos en un buen lugar. Me uní a McLaren en el punto más bajo de nuestra caída, por así decirlo, y ese no era el momento adecuado. La F1 sigue siendo el centro de gravedad para nosotros".