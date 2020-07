Verstappen: Racing Point fue "inteligente" al copiar a Mercedes

Varios rivales de Racing Point se mostraron en contra de su monoplaza RP20 para esta temporada, que muestra muchas similitudes con el Mercedes que dominó la Fórmula 1 en 2019, e incluso Renault ya realizó dos protestas contra sus ductos de frenos.

Sergio Pérez y Lance Stroll están sacando provecho de las bondades de su monoplaza y en las tres carreras de 2020 han tenido un gran protagonismo, pero Verstappen no tiene problemas con lo que ha elegido Racing Point.

"Por mi parte, si no puedes hacerlo bien por ti mismo, ¿por qué no lo copias? Si puedes, ¿por qué no lo harías? Así que tendremos que esperar y ver si todo es aprobado, pero por supuesto fue algo inteligente lo que hicieron", dijo el holandés.

Los Racing Point clasificaron justo detrás de los Mercedes en el tercer y cuarto puesto en el Hungaroring, pero preguntado si los autos rosas pueden ser una amenaza para Red Bull, que sufrió con el rendimiento de su chasis, Verstappen piensa que si bien pueden sorprenderlos en clasificación, no es lo mismo en carrera.

"Personalmente, no lo creo. Creo que pueden ser rápidos en una vuelta, pero en general deberíamos estar por delante de ellos".

"Estoy seguro de que habrá un par de pistas en las que serán fuertes, pero creo que en general deberíamos estar por delante de ellos", insistió al ser cuestionado sobre las chances de Racing Point en circuitos como Silverstone y Monza, que podrían ser favorables al RP20.

Información adicional por Erwin Jaeggi

Video relacionado