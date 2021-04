Ralf Schumacher: "Sin Michael nunca habría llegado a la F1"

¿Habría llegado Ralf Schumacher a la Fórmula 1 sin su exitoso hermano? Él mismo no lo cree. "Sin Michael y nuestro manager conjunto, Willi Weber, quizá nunca hubiera acabado en la Fórmula 1", admite el actual comentarista de televisión en una entrevista con F1-Insider.com.

"Hay que ser así de honesto. Me abrieron las puertas, seguro", dijo Schumacher, que llegó a la Fórmula 1 en 1997 con Jordan. Para entonces, su hermano mayor ya había ganado dos títulos de campeón del mundo. Según Ralf, eso ya le valió una o dos oportunidades en las fórmulas junior.

"¿Habría llegado al equipo oficial de Opel en la Fórmula 3 sin mi hermano? Probablemente no. Sin embargo, luego tuve que actuar", recuerda Schumacher, y agrega: "Gané la carrera de Macao (en 1995), que se considera el Campeonato del Mundo de Fórmula 3". Michael también había triunfado allí en 1990.

La oportunidad de la Fórmula 1, sin embargo, es "merecida" según el menor de los hermanos Schumacher.

"En 1996 gané el competitivo campeonato de Fórmula 3000 en Japón, lo que no era fácil, especialmente para un extranjero. Así que aproveché la oportunidad que me dieron, y creo que me merecía entrar en la Fórmula 1 por mi rendimiento", recuerda Schumacher.

Sin embargo, el nombre de Schumacher también le supuso un cierto estrés. "Desgraciadamente, no todo el mundo pudo entender que yo era mi propia marca y que no quería ser sólo el hermano pequeño del gran campeón", explica.

Ralf Schumacher disputó 180 grandes premios de Fórmula 1 entre 1997 y 2007, con seis victorias, seis poles y 27 podios en su cuenta, siendo cuarto en los campeonatos de 2001 y 2002 con el equipo Williams.

compartidos