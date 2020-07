Renault busca la falla de sus radiadores

Daniel Ricciardo se vio obligado a retirarse del GP de Austria después de que un fallo en una soldadura provocara una fuga y un sobrecalentamiento. Después de la carrera, las unidades restantes se devolvieron a la fábrica del Reino Unido, se les hicieron radiografías y se revisaron, y luego se enviaron de vuelta al Red Bull Ring.

Sin embargo, en el GP de Estiria del domingo, Esteban Ocon tuvo un fallo idéntico y tuvo que entrar boxes para retirarse, lo que le costó al equipo valiosos puntos por segunda vez consecutiva.

El problema para Renault es que el calendario de carreras tan seguidas no le da al equipo suficiente tiempo para buscar reemplazos, por lo que tiene que trabajar con lo que tiene.

"Es extremadamente frustrante y extremadamente decepcionante", dijo el director ejecutivo de Renault, Marcin Budkowski, a Motorsport.com.

“Es una pieza que obtenemos de un proveedor. Para entrar en detalles, es una soldadura en el radiador. Hemos inspeccionado todas las soldaduras, no hemos encontrado ningún problema. Y tuvimos el mismo problema exacto".

“Y utilizamos los mismos radiadores en las pruebas de pretemporada de Barcelona, ​​y no tuvimos ningún problema. Así que, ya sea el tipo de ciclo de trabajo térmico del circuito, ya sea los famosos bordillos de Spielberg, hay algo que no entendimos o que no logramos detectar".

"Por lo tanto, vamos a tomar medidas de contención más fuertes para la próxima carrera, pero estamos extremadamente decepcionados de que tuviéramos el mismo problema dos veces y perdiéramos dos oportunidades de sumar puntos con cada piloto".

"Vamos a revisarlo muy, muy intensamente de nuevo, para que todos los radiadores estén a punto nuevamente, de regreso a Enstone para ser revisados".

Budkowski confirmó que el mismo lote tendría que modificarse para Hungría.

“No podemos fabricar nuevos, así que tendremos que hacer lo que llamamos contención en los existentes. Tendremos que agregar algo de material e intentar reforzar la soldadura e intentar que sea menos propensa a romperse o tener fugas", asegura.

"Así que no va a ser bonito, pero espero que sea lo suficientemente bueno para una carrera, y veremos algo más robusto en el futuro".

Lo positivo para Renault es que Ocon y Ricciardo han sumado una distancia de carrera y puntos, tras obtener un octavo lugar cada uno.

"No tuve problemas de refrigeración o advertencias hoy", dijo el australiano después de la carrera de Estiria. “Parece que es lo contrario de la semana pasada, cuando Esteban no tuvo problemas, y yo sí. Hoy, él tuvo problemas, y yo no, así que no tuve que ocuparme de nada sobre la refrigeración".

"Pero parece un problema muy similar que ha tenido hoy. Es, obviamente, algo que necesita más investigación".

Ocon agregó: “Obviamente, estoy decepcionado con lo que sucedió. Estábamos corriendo en una buena posición, estábamos teniendo una gran oportunidad. Creo que la estrategia también era bastante buena. Es una pena".