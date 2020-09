Ricciardo quedó sorprendido por el ritmo de Albon

El australiano intentó en vano llevar al piloto de Red Bull para que cometiera un error, y finalmente tuvo que conformarse con el cuarto puesto, igualando el resultado que obtuvo en Spa hace un par de semanas.

Ricciardo se encontraba tercero con relativa comodidad en la parte media de la carrera de Mugello, y después de la tercera y última salida detenida, incluso corrió brevemente en segundo lugar, habiendo adelantado al Mercedes de Valtteri Bottas.

El finlandés no tardó en recuperar su lugar y luego a nueve vueltas del final perdió Ricciardo su lugar en el podio con Albon.

"Estoy en algún lugar del medio, estoy saltando de felicidad y satisfecho a un poco triste", dijo Ricciardo cuando se le preguntó cómo se sentía después de perder la tercera posición.

"La verdad es que es un poco como la semana pasada en Monza, nos pusimos en la mejor posición, hicimos todo lo que pudimos, y justo al final no tuvimos esa última parte para mantener el podio".

"Fue frustrante ver el ritmo de Albon. Me sentí como si el primer tramo y el segundo estuviésemos igualados, si no alejándome, con el blando al comienzo de la carrera. Así que no sentí que tuviera ese ritmo".

"Y de repente, al final, realmente había dado un gran paso sobre nosotros, y era realmente el tercer sector donde sentí que era más rápido. Y eso le permitió tomar mi rebufo y el DRS".

"Así que ese era el sector que importaba, y ahí es donde parecía realmente fuerte, a través de la curva 12 y 15. Así que fue frustrante, porque yo estaba como, '¿De dónde vino este ritmo?'"

Ricciardo pensó que podía aprovechar la relativa falta de experiencia de Albon, y mantuvo la presión.

"Sabía que si podía agarrarlo por unas vueltas, tal vez le haría daño a sus neumáticos", dijo. "Pero se deshizo de mí bastante rápido, y pensé: 'Está bien, probablemente ya está hecho'.

"Pero también en el fondo de mi mente, yo estaba como, 'Bien, el chico nunca ha estado en el podio antes. Si puedo tratar de hacer algo para mantener la presión sobre él y forzarlo a que siga conduciendo a un ritmo elevado, tal vez algo pueda suceder".

"Vi unas cuantas veces que puso una rueda un poco en la grava de la curva 5, así que me dije que tal vez esté conduciendo demasiado o se esté poniendo nervioso".

"Las primeras cinco vueltas tenía demasiado ritmo para que yo pudiera hacer algo. Creo que pude igualarlo un par de vueltas más tarde, pero incluso entonces, no sentí que me estaba acercando demasiado".

Galería: las fotos del Gran Premio de la Toscana

Galería Lista Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 1 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 y Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carrera, Haas F1 en la parrilla 2 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari, George Russell, Williams Racing, en apoyo de la campaña para el fin del racismo 3 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos en apoyo de la campaña para el fin del racismo 4 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, durante el himno 5 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lance Stroll, Racing Point RP20 al inicio 6 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 al reinicio 7 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Safety Car lidera a Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 8 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Safety Car lidera a Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 9 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza dañado de Kevin Magnussen, Haas VF-20 10 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20, en la segunda arrancada 11 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 12 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, al reinicio 13 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, al reinicio 14 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, pit stop 15 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 16 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 17 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 18 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 19 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 es retirado 20 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 21 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 22 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Choque al reinicio de Kevin Magnussen, Haas VF-20 y Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 23 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque al reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 24 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque al reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 25 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque en el reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 26 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque al reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 27 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20, después de chocar 28 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 después de chocar 29 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20, después de chocar 30 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 se retira de la carrera 31 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, sale de su monoplaza después de un incidente en la primera vuelta 32 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, en la grava después de un incidente en la primera vuelta 33 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing,en pit lane después de su accidente 34 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oficiales retiran el monoplaza de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 35 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing RB16, cruza la meta 36 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Alex Albon, Red Bull Racing RB16, cruza la meta 37 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, en pit lane 38 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, cruza la meta 39 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 40 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 41 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 42 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 43 / 44 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 44 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Video relacionado