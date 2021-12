A Ricciardo le esperan dos semanas de cuarentena en Australia

La cuarentena en un hotel aprobado por el gobierno es obligatoria para cualquier persona que entre en el país, y fue la razón por la que la carrera de casa de Ricciardo en Melbourne fue cancelada este año.

El piloto de McLaren F1 está dispuesto a soportar las molestias y la frustración de estar confinado en un hotel durante quince días después de no haber podido ver a su familia en Australia desde que inició la temporada.

"Estaré mirando el techo de una habitación de hotel durante dos semanas. Así que me voy a ir a casa. Lo necesito, necesito volver a casa. Pero es difícil, es difícil volver", dijo.

"Por desgracia, no lo están poniendo fácil, pero es lo que hay. Y lo haré. Necesito volver a casa, ver a la familia y a los amigos".

"Así que una vez que salga de las cuatro paredes, todavía debería tener, con suerte, tres o cuatro semanas con los amigos y la familia. Y es verano, así que es algo para esperar con ganas".

Cuando se le preguntó si 2021 fue la mayor montaña rusa emocional de su carrera, Ricciardo estuvo de acuerdo en que lo fue, dado que tuvo un comienzo difícil mientras se acostumbraba al coche, pero poco a poco encontró una mejor forma.

"Sí, yo diría que sí. La segunda mitad de 2018 tuvo sus desafíos, y en ese momento, eso fue lo más para mí, pero este año es un todo, sí absolutamente".

"Pensando en la primera mitad y luego en los (puntos) altos. Ha sido bastante salvaje. Pero ciertamente reflexiono sobre la segunda mitad de la temporada. Mucho mejor que lo que reflejaba en agosto".

Daniel Ricciardo, McLaren, celebra su victoria en el GP de Italia 2021. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Respecto al evidente impulso que supuso su victoria en el GP de Italia, dijo: "Cuanto más tiempo pasa desde Monza, más me doy cuenta del efecto que tuvo. Y realmente creo que fue el momento más grande, la victoria, la carrera, el tipo de día, si se quiere, de mi carrera en el automovilismo".

Ricciardo también reveló que este fin de semana tiene un tatuaje de la cara de Fernando Alonso en su brazo izquierdo, aunque confirmó que no es permanente.

"Fernando me lo regaló para el amigo invisible (por Navidad)", explicó. "Y junto con una bonita botella de vino tinto, también me regaló unos tatuajes temporales de Fernando. ¡Son preciosos!"

"Quiero decir que se ve muy bien. Es el único deportista que me he tatuado en el brazo, así que no quiero desmerecerlo. También tiene un bonito bronceado. Así que mira, ¡está brillando bajo el sol!"

Daniel Ricciardo, McLaren, señala un tatuaje temporal de Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: FIA Pool