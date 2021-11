Ricciardo explica cómo chocó con Bottas en el GP de México

El piloto de Red Bull Max Verstappen ganó el Gran Premio de México, la carrera número 18 de la temporada 2021 de Fórmula 1 luego de superar al dueto de Mercedes que se vieron sorprendidos por la salida del neerlandés.

Valtteri Bottas, que arrancó la carrera desde la pole, no pudo despegar bien y tanto Hamilton como Max Verstappen, que arrancó desde la 3ª fila, lo obligaron a posicionarse de derecha a izquierda hasta la primera curva. Verstappen tomó la delantera en la curva 1 mientras el siete veces campeón del mundo mantenía el segundo lugar.

Bottas terminó con un trompo cuando Daniel Ricciardo lo tocó por detrás. El alerón delantero del piloto de McLaren se rompió después del contacto.

Ricciardo señaló que el incidente arruinó sus oportunidades para una carrera que prometía, lo cual quedó exhibido durante las 70 vueltas restantes de la competencia.

“Fueron 70 giros interesantes porque me penalizaron por la vuelta 1. Entonces tuvimos que tener mucha suerte para tener la carrera a nuestro favor", dijo el australiano en la zona de medios del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"No pude ver la salida hasta hace un minuto. Todo lo que recuerdo de la curva 1 en la primera vuelta es que hice una muy buena salida y se veía muy bien. Luego me acerqué a Sergio Pérez por dentro y recuerdo que estaba bloqueanhttps://lat.motorsport.com/driver/sergio-perez/463641/do mi neumático en un punto y toqué a Valtteri”.

"Estoy enojado conmigo mismo por eso. Ahora, cuando miro la repetición, parece que estaba bloqueado en la recta. No había espacio. Como puede ver, Valtteri entro en la curva esperando no tener a nadie, pero Pérez y yo estábamos ahí. Así que no culpo a Valtteri, fui yo quien me tropecé con él”, expresó el aussie de la casa de Woking.

El incidente entre Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo en la arrancada en México. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pero Ricciardo no solo lamenta que no tuvo una actuación destacada en pista, sino que su caída en el clasificador afectó la cosecha de puntos por parte de McLaren en la copa de constructores donde ahora perdieron la tercera posición ante Ferrari.

"Fue bastante desastroso para nuestra lucha contra Ferrari en el campeonato", dijo Ricciardo sobre los efectos del accidente en su carrera.

"Así que me decepcionó. Sé que fue por unos segundos, pero en esos pocos segundos, parecíamos estar en una buena posición frente a Gasly y Sainz. Antes de frenar, me sentía muy bien. Todo sucedió en un instante y no estaba seguro de si había sufrido algún daño a pesar del contacto. Luego llegué a la curva y me di cuenta de que no tenía agarre, me percaté de que algo andaba mal, así que en un segundo mi felicidad se había escapado”.

"Fue muy difícil de compensar. Creo que el coche de seguridad podría haber ayudado un poco, pero también sufrimos daños en la curva 6. Creo que Russell me golpeó y el lado derecho resultó dañado. El coche de seguridad podría habernos dado suerte, pero nosotros no fuimos lo suficientemente rápidos”.

Tras su contacto, Bottas y Ricciardo retrocedieron de los diez primeros. Más adelante en la carrera, Ricciardo logró mantenerlo atrás, a pesar de que Bottas estuvo a la distancia de DRS.

Al comentar sobre su duelo con Bottas, el piloto de McLaren dijo: "Estaba feliz de mantenerlo atrás, pero también fue un poco triste porque solo estábamos peleando por el puesto 15 a pesar de que podíamos mantener un Mercedes atrás".

"Normalmente, cuando estás luchando contra ellos, corres mucho más alto, así que eso aumentó mi dolor”.